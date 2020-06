ERC reprocha al PSOE que prefiera negociar el decreto con Cs y votará en contra

Barcelona, 22 jun (EFE).- La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha reprochado al PSOE que haya negociado el decreto posestado de alarma con Cs, en vez de con los partidos que facilitaron la investidura, y ha anunciado que Esquerra votará en contra, ya que sus votos son "incompatibles" con los de la derecha española.

En una rueda de prensa tras la reunión de la comisión permanente de ERC, su portavoz, Marta Vilalta, ha celebrado que la Generalitat haya recuperado sus competencias tras finalizar el estado de alarma, pero se ha mostrado indignada con el hecho de que el PSOE "ahora esté negando que tuvo lugar una recentralización y que optara por la imposición en lugar de por la colaboración".

"Queremos recordar las ruedas de prensa con los superministros, el mando único y los uniformados, y con un BOE en el que se publicaba cómo se centralizaba la toma de decisiones", ha señalado Vilalta, que ha exigido a los portavoces del PSOE que "como mínimo, no mientan".

Según la portavoz republicana, "se gestionó la crisis a través de la recentralización y la imposición, y negar esto porque están en campaña electoral es no respetar a la ciudadanía, que es adulta y sabe ver quién les está mintiendo".

"El Gobierno tiene un problema grave, ha querido centralizar las competencias y, como el resultado no ha sido bueno, ahora quieren centrifugar las responsabilidades a las comunidades autónomas. ¡Basta ya de electoralismo!".

Sobre el nuevo decreto, la portavoz de ERC ha lamentado que el PSOE haya preferido negociarlo con "quienes le dan los votos más baratos, que es con Cs, en vez de con quienes facilitaron la investidura del actual presidente del Gobierno".

"Teniendo en cuenta que el Gobierno no ha querido negociar el decreto con nosotros, estamos instalados en el 'no' y que no cuenten con nosotros", ha subrayado la portavoz de ERC.

Ha advertido también que si ERC no ve un beneficio claro para la ciudadanía o para Cataluña, su criterio básico es votar que no, y ha alertado al PSOE sobre la utilización de la "geometría variable" porque su partido no se va a "rebajar" votando algo que no haya sido previamente negociado.

"Si el PSOE quiere jugar a la geometría variable con un partido de la derecha como es Cs, que no cuente con nosotros, y nos gustaría saber qué piensa de esto Unidas Podemos y si se puede sentir cómoda con este tipo de acuerdos", ha subrayado Vilalta.

Este criterio será el que ERC mantendrá también con respecto a los Presupuestos del Estado, ha indicado esta misma portavoz republicana, antes de dejar claro que "es bastante incompatible buscar el apoyo de Cs y de ERC, porque representamos modelos distintos de sociedad, y estamos en la antípodas ideológicas".

En relación con los Presupuestos, lo que guiará a ERC será asimismo si hay voluntad de que en la mesa de negociación entre los gobiernos del Estado y el catalán se avance o no, porque "si esta vía se cierra también se cerrará nuestra posibilidad de apoyar los Presupuestos".

Para ERC, es indispensable que la mesa pueda volver a reunirse dentro de la primera quincena de julio y Vilalta ha dicho que vería bien que en la primera reunión pos-pandemia vuelvan a participar ambos presidentes, Pedro Sánchez y Quim Torra.