2-3. Batacazo del Barça, gesta del Levante

Redacción deportes, 23 jun (EFE).- El Barça, el actual campeón de la Liga, estuvo clasificado para las semifinales casi todo el partido menos los últimos tres segundos del duelo, cuando Cecilio agigantó y completó la gesta del Levante, que primero fue capaz de nivelar dos goles en contra ante uno de los mejores equipos del mundo y después de eliminarlo de forma increíble, en el último tiro a portería del choque, cuando ya todo parecía definido (2-3).

El Barça ganador de todo en España en la presente y la anterior temporada está fuera de la pelea por la Liga. Un batacazo para el conjunto azulgrana, que ni en su imaginación más retorcida habría supuesto tal desenlace del choque, tan nefasto para él, menos aún tal y como se desarrolló el encuentro, siempre bajo control el marcador, menos en un tramo final sorprendente, que le escapó de las manos, con el castigo que supone: la eliminación.

Quizá este formato a único partido lo ha perjudicado, porque a tres choques probablemente habría sido otra historia, pero no hay excusa para un grupo del presupuesto, del potencial y de las aspiraciones del Barça. Y quizá este formato le ha beneficiado al Levante, pero tampoco hay ninguna razón que reduzca el enorme mérito de su victoria, porque jamás decayó y porque creyó hasta el final que todo era posible. Con 1-0 y con 2-0 en contra.

Porque el marcador lo abrió Sergio Lozano. Es un futbolista tremendo, con potencia, técnica, velocidad, una zancada y un regate imparables... Demostró todo eso y más con su golazo en el minuto 8. Recuperó el balón en territorio de su equipo, se lanzó al contragolpe, pisó la pelota con la derecha y lanzó un zurdazo inalcanzable para Raúl Jiménez, a la escuadra, con toque en el poste incluido, donde nadie, o casi nadie, llega jamás, para poner en ventaja al conjunto de Andreu Plaza.

Un plus más para el rol de indudable favorito del Barça, porque, por su condición de segundo clasificado de la Liga regular le valía hasta el empate contra el Levante, séptimo. Necesitaba dos goles el equipo valenciano para apuntar a las semifinales del sábado, insistió con unos cuantos tiros, también recibió la réplica de su adversario, como un disparo al poste de Dyego, y todo llegó igual al intermedio, con la mínima renta del actual campeón de la Liga.

El Barça tiene un montón de recursos. En ellos se sostuvo mediado el segundo tiempo, cuando peor se sentía hasta entonces. Primero porque tiene a Juanjo, un portero magnífico; después porque Adolfo, su mejor goleador de la temporada también fue el actor principal de la mejor acción defensiva, cuando salvó a la altura de la línea el 1-1 de Cuzzolino, con aún 12 minutos por jugarse; y luego porque su pegada es formidable: sacó Juanjo en largo, la cedió atrás Ximbinha y definió Daniel (2-0, m. 30).

¿Había partido? Sí. Y mucho. Porque, aun así, el Levante insistió. No sólo eso. También apretó primero el marcador, con el 2-1 de Pedro Toro de penalti. La pena máxima fue revisada y confirmada a través del soporte digital. Por delante, ocho minutos y medio de encuentro. Es un mundo en el fútbol sala, pero no tanto cuando enfrente tienes al Barça, que también maneja con destreza mecanismos defensivos cuando se cierra y aguarda la ofensiva del oponente. Pero este martes no tanto.

Una falta niveló el duelo: 2-2 con un doble penalti transformado por Cuzzolino, justo a dos minutos del final.

Nadie intuía un último tramo así, ni siquiera el Barça. Y mucho menos el desenlace, mal defendido por el equipo de Andreu Plaza probablemente, pero de incontestable mérito del Levante: Cecilio golpeó con la derecha, batió a Juanjo y completó la gran sorpresa de la fase por el título.

- Ficha técnica:

2 - Barça: Juanjo, Marcenio, Lozano, Aicardo, Ximbinha -cinco inicial-; Boyis, Daniel, Dyego, Adolfo, Marcenio, Rivillos, Roger y Joselito.

3 - Levante: Raúl, Maxi Rescia, Rubi Lemos, Cuzzolino, Chano -cinco inicial-; Jorge Santos, Cecilio, Gallo, Pedro García, Pedro Toro, Sena y Rubi Lemos.

Goles: 1-0, m. 8: Sergio Lozano. 2-0, m. 30: Daniel. 2-1, m. 32: Pedro Toro, de penalti. 2-2, 38: Cuzzolino, de doble penalti. 2-3, m. 40: Cecilio.

Árbitros: Ismael Martínez, Carlos Núñez y Juan José Cordero. Amonestaron a Cecilio, del Levante.

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final de la fase por el título de Primera División, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga sin público.

Iñaki Dufour