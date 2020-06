Setién: "Estoy contento con la segunda parte; la primera la podemos mejorar"

Redacción deportes, 23 jun (EFE).- El entrenador del Barcelona, Quique Setién, se mostró "contento" con la segunda parte de su equipo, cuando Ivan Rakitic anotó el tanto de la victoria contra el Athletic Club (1-0), si bien admitió que en los primeros 45 minutos faltó más continuidad.

En declaraciones a Movistar LaLiga, el técnico cántabro afirmó que Riqui Puig y Ansu Fati, que entraron en el segundo tiempo, dieron "dinamismo" al Barça para llevarse los tres puntos.

"Estoy bastante contento con la segunda parte, mientras que la primera la podemos mejorar, está claro", analizó el preparador del equipo azulgrana.

En este sentido, elogió el encuentro del Athletic Club de Bilbao, un rival que se "junta mucho", algo que, en su opinión, "cuesta" mucho de superar.

"Es cierto que en la primera parte no hemos estado precisos con el balón, nos ha costado. No hemos encontrado esa fluidez. En la segunda lo he visto más tranquilo. La entrada de Ansu y de Riqui (Puig) nos ha dado más dinamismo, y nos ha facilitado el tener más ocasiones", analizó.

Asimismo, Setién elogió el encuentro de Rakitic, autor del único tanto del partido: "Lo ha hecho francamente bien y ha hecho un gran partido como viene siendo habitual".

Tras este resultado, el Barça se sitúa líder con tres puntos más que el Real Madrid, que este miércoles tendrá que ganar al Mallorca si quiere recuperar el liderato.

"Vamos a luchar hasta el final. Ahora hay que esperar qué hará nuestro rival directo, y esto es lo que hay que hacer hasta el final", puntualizó.

Pese a considerar que el Barcelona puede mejorar, destacó la solidez defensiva de su equipo después de la reanudación de la competición. "Llevamos cinco partidos con la portería a cero y hemos sacado adelante todos los partidos menos uno. Siempre hay cosas que mejorar, pero el camino es bueno", zanjó.