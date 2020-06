"Lo que el viento se llevó" regresa a HBO Max con advertencia sobre racismo

Los Ángeles (EE.UU.), 24 jun (EFE).- La plataforma digital HBO Max recuperó la película "Lo que el viento se llevó en su catálogo de Estados Unidos con la advertencia de que la cinta "niega los horrores de la esclavitud" y un video que contextualiza las representaciones racistas de la obra de 1939.

Antes de la emisión de la película, la doctora universitaria y especialista en cine Jacqueline Stewart (Universidad de Chicago) argumenta en una introducción que "este drama épico de 1939 debe verse en su forma original, contextualizarse y debatirse".

En la presentación, la profesora universitaria matiza que la película "no fue elogiada universalmente" en su estreno, ya que "da la imagen del sur estadounidense" antes de la guerra de Independencia "como un escenario romántico e idílico que trágicamente se ha perdido".

"El tratamiento del mundo a través de la lente de la nostalgia niega los horrores de la esclavitud y su legado de desigualdad racial", asegura.

Sin embargo, aunque admite que "puede ser incómodo", considera "importante que las películas clásicas de Hollywood estén disponibles en su forma original".

"Lo que el viento se llevó" se emite de manera íntegra y sin censura, como prometió la plataforma cuando despertó una polémica internacional al retirar la cinta de su catálogo hace dos semanas de manera "temporal".

Además, junto a la película se sugiere el visionado de un debate de expertos titulado "The Complicated Legacy of 'Gone With the Wind'" (El complejo Legado de "Lo que el viento se llevó").

La noticia causó controversia, aunque la cinta de 1939 ha sido criticada durante años por ofrecer una visión idealizada de la esclavitud y perpetuar estereotipos racistas.

El periodo histórico en el que se basa el filme, y la novela original, es un capítulo aún controvertido en la sociedad estadounidense ya que los estados del sur querían proclamar la independencia al negarse a abolir la esclavitud.

El movimiento coincide con la decisión de otras compañías como Disney que incluye la etiqueta "este programa se presenta como se creó originalmente, puede contener representaciones culturales obsoletas" en clásicos antiguos que contienen guiños y detalles que bajo la mirada del siglo XXI pasarían por racistas y desfasados.

"Lo que el viento se llevó" fue acusada en su época por activistas como el guionista afroamericano Carlton Moss, quien criticó las estereotipadas caracterizaciones de los personajes negros por ser "perezosos, torpes, irresponsables" y mostrar una "radiante aceptación de la esclavitud".

Cuando la actriz afroamericana Hattie McDaniel ganó el Óscar por su interpretación de una esclava se tuvo que sentar separada de sus compañeros al final de la sala por las leyes de segregación racial.

Otras películas que han sido señaladas de manera similar son "El nacimiento de una nación" (1915) y "Canción del sur" (1946), borrada del catálogo de Disney y foco de protestas desde el día de su estreno que la acusaban de ridiculizar a la población negra y justificar la esclavitud.