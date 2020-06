Nissan apela al diálogo para lograr la solución "menos traumática" al cierre

Barcelona, 25 jun (EFE).- El responsable de liderar las negociaciones del cierre de las plantas de Nissan en Barcelona, Frank Torres, ha advertido a los sindicatos de la necesidad de dialogar para lograr la solución "menos traumática", a la vez que ha pedido al Gobierno y la Generalitat que colaboren para fomentarlo.

En un encuentro telemático con periodistas, ha apelado a los representantes de los trabajadores para que se sienten a negociar en el periodo de consultas que empieza el próximo día 30 de junio y ha dicho que necesitan ese diálogo para encontrar la "mejor solución posible" porque cualquier amenaza o intención de no querer colaborar "va en contra de todos".

Además, ha apelado al Gobierno y a la Generalitat para que colaboren en buscar "la mejor opción posible" y ha dicho que no querer reconocer a los interlocutores no ayuda a recuperar ese diálogo.

Torres ha asegurado que la decisión de cerrar las plantas de Barcelona se tomó en Japón dentro de una estrategia global y tras un amplio estudio en el que se constató la baja capacidad productiva de las plantas de Barcelona y los altos niveles de inversión que se requerían para atender regulaciones futuras, lo que mostraba una baja competitividad y que "no hay solución viable".

Ha insistido en que, por mucho que los sindicatos no quieran, hay que abrir el diálogo porque ahora toca "asumir" esa decisión y, a través del periodo de consultas, sentarse a hablar "cuanto antes" para intentar "un acuerdo lo mejor posible para todos nuestros empleados", ya que, sin diálogo, se acabará de una manera que "no será satisfactoria para nadie".

Nissan anunció hace unos días que se propone iniciar el 30 de junio el periodo de consultas para negociar el cierre de las plantas de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca y Montcada i Reixac.

Torres, vicepresidente ejecutivo de Nissan en Rusia y responsable de las operaciones industriales de Nissan Motor Ibérica, ha puesto en valor el hecho de que se le haya nombrado a él para pilotar este proceso, ya que conoce bien la situación, porque fue director de operaciones de la firma en España hace unos años, y les ha dicho a los sindicatos que "tener a alguien de aquí les va a ayudar".

Ha afirmado que no contempla un escenario en el que los trabajadores no se sienten a dialogar porque eso "llevaría a una peor solución para todos", a la vez que ha asegurado que es importante "no intentar desprestigiar a estos interlocutores".

El directivo de Nissan ha explicado que la posición del Gobierno y de la Generalitat es intentar revertir la decisión de la multinacional, pero ha dicho que ésta se basa en un estudio "muy detallado" y que no se ha visto ninguna otra opción.

Por ello, y entendiendo que no es una opción sencilla, ha pedido la implicación de los dos gobiernos para que les ayuden y ha dicho que no querer reconocer a los interlocutores no ayuda a recuperar el diálogo.

Aunque ha apuntado que aún es pronto para saber cuál es el "mejor acuerdo" y que las cifras sobre el coste de cerrar las plantas dadas por el Gobierno "no son ni mucho menos reales", ha asegurado que explicarán todos estos detalles en la mesa de negociación y ha recordado que, una vez se inicie el periodo de consultas, en un mes se tiene que llegar a una solución.

Por otra parte, Torres ha asegurado que no les consta ningún cambio en la reforma laboral, tal y como han pedido los sindicatos, para recuperar la autorización previa de los expedientes.

El directivo ha asegurado que Nissan no se va ni de España ni de Cataluña, ya que seguirán con las plantas de Ávila y Cantabria, con su centro de ventas y marketing, que está en Barcelona, y con el centro de recambios de El Prat de Llobregat, donde trabajan 114 personas y que la multinacional ha anunciado que mantiene en marcha.