Pablo Casado: Hoy es un día de unidad para los demócratas

Errenteria (Gipuzkoa), 25 jun (EFE).- El PP ha recordado este jueves a su concejal Manuel Zamarreño, al que ETA mató hace 22 años, y en este acto su presidente, Pablo Casado, ha dicho que hoy es "un día de unidad" para los demócratas, que "deben perseverar en no homologar a quienes aún no condenan los 850 asesinatos" de la banda terrorista.

"Debemos exigirles que los condenen, lo cual no es mucho pedir. Las formaciones políticas que se enorgullecen de un historial criminal no deben poner y quitar, no deben aprobar o tumbar presupuestos, no deben ser claves en el futuro de nuestros hijos", ha afirmado Casado tras confirmar el apoyo del PP al decreto de "la nueva normalidad", en este acto en el parque que lleva el nombre del edil asesinado en Errenteria (Gipuzkoa).

Casado ha acudido a este acto de homenaje junto al candidato a lehendakari por la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, y otros miembros de su partido, que han acompañado a la viuda de Zamarreño, Marisol Fernández, y a Ainara, una de sus hijas.

Ante una audiencia formada únicamente por miembros y cargos del PP, así como por el líder de Ciudadanos en Euskadi, Luis Gordillo, ha confirmado que, "en estos tiempos en que los españoles piden a los partidos remar en la misma dirección para salir de una crisis económica y social", los populares apoyarán el decreto del Gobierno para "la nueva normalidad" y la candidatura de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para presidir el Eurogrupo.

"Nuestro partido va a apoyar un decreto para salir de esta brutal crisis del coronavirus y tomar medidas económicas, que habrá que completar, y sociales. Y hemos anunciado que vamos a apoyar la representación institucional del Gobierno de España. En este día me quiero acordar también de la unidad en torno a la justicia, la memoria, la dignidad y la verdad de las víctimas del terrorismo", ha destacado.

Ha tenido palabras también para la Justicia, "que ha vuelto a abrirse paso" al procesar al exjefe de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, por el asesinato el 25 de junio de 1998 de Manuel Zamarreño ante los indicios que le sitúan como partícipe en este atentado cuando integraba el comando Donosti.