Casado no se va a "cansar" de pedir "toda la verdad" del número de fallecidos

Ávila, 26 jun (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que no se va a "cansar" de pedir "toda la verdad" acerca del número de personas fallecidas por el coronavirus en España, ya que a su juicio es "lo menos que se puede pedir" para las familias que no han podido despedirse de sus seres queridos.

Casado ha realizado estas declaraciones por videoconferencia, durante la clausura de la Junta Directiva del Partido Popular de Ávila, en la que estaba inicialmente anunciado sólo el presidente del PP de Castilla y León y jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

En este contexto, ha tenido palabras de reconocimiento hacia Mañueco, en quien ha visto un "un ejemplo en la gestión" de esta crisis, especialmente en la interlocución con otras fuerzas políticas, en referencia al pacto rubricado por cinco de los siete partidos representados en las Cortes de Castilla y León.

Casado ha indicado que su formación lo ha intentado al proponer una comisión de reconstrucción e la que confía que la próxima semana "se puedan votar muchas resoluciones de manera conjunta".

Después de mostrar al Gobierno su "mano tendida" para tratar de "llegar a acuerdos en el campo sanitario", dejándolo "fuera de la confrontación política", y de plantear acuerdos en materia económica para que actúe con "previsión", Pablo Casado ha advertido de que su formación seguirá "haciendo oposición".

"Yo no me voy a cansar, por mucho que le moleste al Gobierno, de reivindicar toda la verdad sobre el número de fallecidos por el coronavirus", ha apuntado el líder de los populares, antes de señalar que a su juicio "no es mucho pedir".

Desde su punto de vista, cuando el INE, la Seguridad Social, el Instituto Carlos III o las funerarias "dicen que hay más de 40.000 muertos por Covid", ha dicho "no entender por qué el Gobierno se empeña en decir que son menos".

"Simplemente que lo reconozca. Es lo menos que se puede pedir a las familias que ni siquiera han podido despedirse de ellos -de sus seres queridos-", ha apuntado Casado, cerrando una intervención en la que ha mostrado su disposición a volver a iniciar en Ávila el curso político en septiembre.

En su intervención también ha señalado que ya se encuentra, con su familia, en su segunda residencia de las Navas del Marqués (Ávila) y que este año no tiene previsto irse de vacaciones.