Diez años de la sentencia del Estatut y un consenso: ahí empezó el 'procés'

Barcelona, 28 jun (EFE).- Han pasado diez años desde que el Tribunal Constitucional recortó el Estatut y políticos de diversos colores han aprovechado la efeméride para reflexionar sobre lo sucedido desde entonces en la política catalana, con un consenso de fondo: ahí fue donde empezó el 'procés' que llevó al 1-O.

El 28 de junio del 2010, el alto tribunal declaró inconstitucionales 14 artículos del Estatuto de Cataluña de 2006 y reinterpretó otros 27.

Entre las cuestiones que se vieron afectadas en el fallo, de más de 800 folios, figuraba el reconocimiento de Cataluña como "nación", que se precisó que carecía de efectos jurídicos.

"Desde entonces sabemos algo, que la independencia de Cataluña es irreversible y que no tenemos que renunciar a nada que de forma pacífica, democrática y, cuando haga falta, desobedeciendo de forma no violenta nos lleve a la independencia de Cataluña. No tenemos que renunciar a nada", ha dicho este domingo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante un acto en Lleida.

A través de Twitter, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha aseverado: "Hace diez años que el TC recortaba el Estatut y vulneraba los derechos de la ciudadanía de Cataluña. Hace diez años que el Estado nos enseñó, una vez más, que el único camino para hacer un país mejor es la república catalana".

"Diez años de la sentencia contra el Estatut, contra el Parlament, contra las Cortes, contra el referéndum. En nombre de la Constitución que se acababan de cargar. Diez años después, el Estado no ha hecho ninguna rectificación, ni ha pedido excusas ni ha hecho autocrítica alguna. Al contrario", ha escrito en la misma red social el expresidente catalán Carles Puigdemont.

El también expresidente de la Generalitat Artur Mas, que estuvo en la cocina del texto estatutario, ha afirmado que la sentencia del TC fue "una bendición" para los "independentistas puros" porque impulsó este movimiento, que en la última década ha multiplicado apoyos hasta acercarse al 50 % de la población.

En una entrevista en el Diari ARA, otro de los protagonistas del Estatut, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha lamentado que el fallo del TC limitó "de forma innecesaria" el reconocimiento de la identidad catalana y catalizó el procés, un proyecto que en su opinión "ya hace mucho tiempo que tocó techo" y que se ha demostrado que no es el camino a seguir.

Ahora, según el expresidente socialista, toca pasar página y buscar un nuevo acuerdo que resuelva el conflicto catalán. La mesa de diálogo, ha subrayado, es la "única esperanza" que hay actualmente para lograr este fin.

En la misma línea se ha manifestado el líder del PSC, Miquel Iceta, que ha reivindicado el diálogo: "Solo hay un camino para avanzar: máxima unidad, buen gobierno y voluntad y capacidad negociadoras".

Desde los comunes, su líder en el Parlament, Jéssica Albiach, ha defendido que "después de todo, Cataluña necesita un reset y afrontar el futuro para poder avanzar", con un nuevo Govern catalanista "que crea en el diálogo".

Diferente es la opinión del diputado de la CUP Carles Riera, que ha escrito en Twitter: "Voté NO en el referéndum del Estatut. La resolución del conflicto político ni pasaba ni pasa por un mejor estatuto, pasa por la independencia. Hoy el diálogo quiere rehacer puentes con el Estado español y de lo que se trata es de romperlos".