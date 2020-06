Feijóo pide el voto para un Gobierno que "no moleste" y no divida Galicia

Santiago de Compostela, 30 jun (EFE).- El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes el voto para poder tener un Gobierno en Galicia "que gobierne y no moleste" frente a la opción del "multipartito" de izquierda cuya única opción es "dividir", "desgobernar" y "restar".

En una mitin en Ribeira, ante unas 200 personas, según la organización, ha cuestionado que una alianza de hasta diez partidos, según sus cálculos, pueda garantizar un Gobierno unido, estabilidad, y los presupuestos aprobados "en tiempo y forma" durante toda la legislatura.

Porque "si no fueron capaces de mantenerse unidos entre ellos" no cree que puedan ser una opción para gobernar, ha manifestado Feijóo, quien ha destacado que algunos de estos partidos en el Parlamento "rompieron, discutieron y marcharon".

Por su parte, ha afirmado que se compromete a mantener un Gobierno de principio a fin de legislatura "que gobierne y no moleste, que no tenga ninguna tentación de utilizar los intereses generales en beneficio particular" y que solo pide el voto para Galicia y no para un partido, unas siglas o un candidato.

"Fue un placer presidir el Gobierno de Galicia durante once años, y os puedo asegurar que no tengo más objetivo vital que volver a presidirlo durante cuatro años más", ha asegurado Feijóo, al finalizar su intervención, en la que ha garantizado que está "colmado" en sus aspiraciones.

Ha destacado que en los once años que ha estado al frente de la Xunta "no hubo fractura social" y tampoco la habrá si resulta reelegido porque no va a hacer políticas sectarias, sino que va intentar "construir y no destruir" y ofrecer una garantía de estabilidad también a nivel económico.

Así, ha planteado que su candidatura supone un Gobierno "previsible" frente a la incerteza e inexperiencia de los partidos de izquierda que se encuentran en la oposición y no cuentan con su bagaje de gestión.

Estos partidos no tienen ni siquiera, a su juicio, una propuesta industrial para el país, sino que solo tienen una propuesta para "cerrar" las industrias, como Alcoa, Meirama, o As Pontes.

Feijóo ha ironizado con que ayer asistió al acto con más participación de esta campaña electoral, al acudir al debate a siete de la CRTVG con algunos de los miembros del posible "multipartito" que "son muchos" y ha considerado que esta "fragmentación partidista" no está en la sociedad gallega.

Por eso, ha instado a votar al PP para no tener una Galicia "dividida en bloques", como España, o que "se someta al chantaje de intereses minoritarios", como Cataluña.

En el mitin también participó la conselleira de Política Social y candidata, Fabiola García, quien abundó en la idea de que hay solo dos opciones en las elecciones del 12 de julio "la inestabilidad y la inexperiencia de un Gobierno multipartito" o la estabilidad de un Gobierno "sólido y unido" que gestiona y aporta certeza y que solo puede ofrecer Núñez Feijóo.