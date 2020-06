Montero urge a tener unos presupuestos y confía en contar con el apoyo del PP

Madrid, 30 jun (EFE).- La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha urgido este martes a contar con unos presupuestos que permitan "cristalizar" las prioridades de reconstrucción tras la pandemia del COVID-19 y en los que espera contar con el apoyo del PP.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha reconocido que el Gobierno tiene por ahora la "disposición" de un conjunto de fuerzas políticas de negociar pero no expresiones "inequívocas" de apoyo.

Los Presupuestos Generales del Estado, ha insistido, son clave, la herramienta "más efectiva" para "cristalizar" las prioridades de reconstrucción del país.

"Si no tenemos cuentas publicas, podremos tener buenas voluntades pero no serán realidad", ha apuntado Montero que ha señalado que la mano al PP sigue tendida y ha expresado su deseo de que "no se autoexcluya ni ponga líneas rojas".

Montero ha reconocido que para comenzar a negociar las cuentas públicas de cara a 2021 se necesita saber cuantías y términos - transferencias o préstamos- de la ayudas de la UE, así como unas previsiones más ajustadas de la caída del PIB para este año.

"Ahí empezaremos a trabajar con las formaciones políticas", ha señalado Montero.

Este país, ha expuesto, necesita que los principales partidos se pongan de acuerdo para tener unas cuentas públicas "cuanto antes" para que en 2021 "haya creación de empleo, acceso a servicios públicos de calidad y que el tejido productivo siga creciendo".

"La oferta esta encima de la mesa y ojalá la respuesta del PP sea en términos positivos", ha concluido.