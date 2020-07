El capacitado ministro de Bolsonaro que cayó por falso currículo

Río de Janeiro, 30 jun (EFE).- Designado la semana pasada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para dirigir el Ministerio de Educación, el economista Carlos Alberto Decotelli tuvo que renunciar al nombramiento este martes, sin ni siquiera haberlo asumido, por la serie de informaciones falsas que constaban en su currículo.

Decotelli fue nombrado por el líder ultraderechista por ser un profesional de perfil técnico, tratando de borrar la imagen que dejó su antecesor, Abraham Weintraub, cuestionado por declaraciones polémicas, por su perfil de agitador y por haber defendido el cierre del Congreso y de la Corte Suprema.

A diferencia de Weintraub, quien se comportó más como activista que como ministro y encabezó una "cruzada" contra lo que consideraba "marxismo cultural", Decotelli fue presentado como un técnico del área con vasta experiencia de gestión, tanto pública como privada, que finalmente pondría a marchar un Ministerio por el que han pasado tres titulares en año y medio.

Y es que la hoja de vida del economista hacía creer que por fin llegaba a la cartera alguien vinculado a la academia y con altos estudios entre los que figuraban un doctorado de la Universidad de Rosario (Argentina) y un postdoctorado en la Universidad de Wuppertal (Alemania).

No obstante en los últimos días ambos títulos fueron negados por las instituciones académicas.

La universidad rosarina informó de que Decotelli cursó estudios de doctorado en ese centro, pero que su tesis final no fue aprobada, y la alemana explicó que el economista cursó algunas materias en Wuppertal, pero aclaró que no se trataba de estudios de postgrado y que no había obtenido título alguno de esa institución.

A las aclaraciones de las instituciones se sumó una investigación por plagio de la tesis de una maestría que adelantó en la Fundación Getulio Vargas (FGV), institución de la que, además, dijo haber sido profesor de planta pero en la que solo dictó algunos cursos, según aclaró la universidad.

Esto llevó al economista a ajustar su currículo y a dar una serie de explicaciones que más que aclarar su situación le ayudaron a correr la silla.

Tampoco le ayudó el hecho de estar investigado por corrupción por una licitación por 3.000 millones de reales (unos 555,5 millones de dólares) para la compra de computadores para las escuelas brasileñas cuando era el titular, en 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Educativo, organismo vinculado al Ministerio de Educación.

El concurso fue parado por la Contraloría luego de que el órgano fiscalizador descubriera casos como el de un colegio de 255 estudiantes que iba a recibir 30.000 ordenadores.

Desde que lo anunció como ministro, Bolsonaro exaltó las cualidades humanas y profesionales de Decotelli, pero el lunes aceptó que había algunos "desajustes" en el currículo aunque dijo que el economista tenía la "capacidad" para ser ministro.

Sin embargo, la suma de irregularidades se convirtió en una bola de nieve para Bolsonaro, pues aunque el líder ultraderechista no lo mencionaba públicamente, en los pasillos del Palacio presidencial de Planalto se decía que no estaba a gusto con las revelaciones.

Esto llevó al aplazamiento de su posesión como ministro el lunes y a la aceptación de su renuncia este martes.

Decotelli habría sido el tercer ministro de Educación del Gobierno Bolsonaro, una cartera que ha sido duramente criticada por imponer una agenda de "valores y costumbres" conservadores.

María Angélica Troncoso