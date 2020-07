La prohibición de viajar se mantiene en casi toda Latinoamérica

Madrid, 1 jul (EFE).- La situación del coronavirus parece controlada en España, pero no así en otros muchos países del mundo, en los que se mantienen las restricciones a la entrada de viajeros y turistas, especialmente en Latinoamérica donde persiste la prohibición de entrada en la gran mayoría de países.

Así, antes de programar un viaje para este verano, se recomienda informarse de las condiciones impuestas por el país de destino.

La página web del Ministerio de Exteriores cuenta con un apartado de "Recomendaciones de viaje" en el que se actualizan diariamente los requisitos que exige cada país.

Para prevenir a quienes piensen viajar, Exteriores ha publicado la advertencia de que “todo viajero debe contar con la posibilidad de verse afectado en el extranjero por restricciones de cualquier tipo que impidan o alteren su libertad de movimiento”.

Subraya que “los viajeros son responsables de las eventuales consecuencias de su decisión de viajar” y que la capacidad de Exteriores de prestar asistencia consular de emergencia “es limitada, se aplica exclusivamente a viajeros españoles en el exterior y no puede, en ningún caso, suplir las capacidades de otros sistemas nacionales de salud”.

Tampoco puede el Ministerio “exigir excepciones a las normativas de terceros países, facilitar o sufragar la eventual prolongación de estancias en el exterior, sean voluntarias o forzosas, ni reemplazar el funcionamiento de las agencias de viajes o de las compañías de transporte”.

Estas son algunas de las restricciones que afectan a países latinoamericanos:

ARGENTINA

El Gobierno de Argentina cerró inicialmente todas sus fronteras y decretó la suspensión de todos los vuelos internacionales, en principio hasta el 1 de septiembre y salvo excepciones autorizadas puntualmente. Esta medida afecta a todas las conexiones aéreas desde y hacia España.

BOLIVIA

Las fronteras exteriores de Bolivia se encuentran cerradas y la movilidad dentro del país se encuentra muy limitada.

La entrada está restringida a bolivianos y residentes, previo test y cuarentena en hoteles habilitados. Está prohibida la entrada al país de ciudadanos no bolivianos y no residentes.

BRASIL

Se recomienda no viajar salvo desplazamientos estrictamente imprescindibles ya que el número de contagios está todavía creciendo y la situación sanitaria es crítica en algunas regiones.

Exteriores recuerda que Brasil es el segundo país del mundo en número de contagiados y fallecidos, superado únicamente por EEUU.

CHILE

El país mantiene cerradas sus fronteras desde el pasado 18 de marzo. Solamente se permite la entrada a nacionales y a extranjeros residentes legales.

Ha decretado cuarentena total en las regiones más afectadas por el alto nivel de contagios, entre las que se encuentra la Región Metropolitana, donde se ubica la capital y toque de queda desde las 22.00 a las 05.00 en todo el país.

COLOMBIA

No se autoriza el ingreso en Colombia de personas que no sean de nacionalidad colombiana ni residentes en el país. Las personas a quienes se autorice el ingreso deberán someterse a un aislamiento preventivo obligatorio de 14 días.

COSTA RICA

Todos los vuelos comerciales con destino o procedentes de Europa están suspendidos de manera temporal y solo se permite el ingreso de ciudadanos costarricenses y residentes en el país, que deberán realizar un aislamiento preventivo obligatorio por 14 días.

CUBA

El espacio aéreo cubano se encuentra cerrado salvo para vuelos humanitarios o de carga, hasta el próximo 1 de agosto, fecha que podría ser prorrogada o acortada.

Los ciudadanos extranjeros no residentes tienen prohibida su entrada en el país. En el caso de que algún viajero ingrese excepcionalmente en uno de los vuelos humanitarios, deberá guardar confinamiento obligatorio durante 14 días en uno de los centros habilitados para tal fin por el Estado cubano.

ECUADOR

Está prohibida la entrada en el país de ciudadanos nacionales y extranjeros, sean residentes o no, desde mediados de marzo.

La recomendación de Exteriores incluye, en letras mayúsculas, la advertencia de que “se conmina a los nacionales españoles que no intenten viajar a Ecuador”.

GUATEMALA

Están cerradas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas.

Los únicos españoles que podrán ingresar al país serán aquellos que cuenten con residencia permanente en Guatemala y el ingreso únicamente se podría realizar por vía terrestre y pasando obligatoriamente un periodo de cuarentena.

HONDURAS

Están cerradas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, por lo que están cancelados todos los vuelos comerciales de salida y llegada al país.

MÉXICO

En estos momentos, se permite viajar sin restricciones, aunque cuenta con medidas de seguridad y protocolos especiales reforzados en aeropuertos y hoteles.

NICARAGUA

Oficialmente no se ha anunciado cierre de fronteras pero, de hecho, no se permite la entrada de nacionales ni extranjeros ni por tierra ni por aire. La reanudación de los vuelos está programada para julio, aunque no se descarta que pueda haber retrasos.

Todas las personas que ingresen al territorio provenientes de otros países deberán pasar 15 días de cuarentena en domicilio bajo monitoreo de las autoridades sanitarias.

PERÚ

Se ha dispuesto el cierre total de las fronteras y la suspensión del transporte internacional de pasajeros.

En caso de viajar a Perú desde el extranjero, el protocolo sanitario impone al viajero una cuarentena obligatoria de 15 días en hotel a la llegada.

REPÚBLICA DOMINICANA

Están suspendidos todos los vuelos internacionales, incluidos los provenientes de los países europeos y también los vuelos desde República Dominicana hacia esos países.

URUGUAY

Están suspendidos hasta nuevo aviso los vuelos provenientes de Europa, por lo que sólo podrán ingresar en el país nacionales uruguayos o residentes.

En cualquier caso, todos los viajeros que regresen a Uruguay deberán guardar cuarentena obligatoria.

VENEZUELA

Se han suspendido todas las operaciones aéreas, comerciales o privadas, hacia y dentro de Venezuela, con efectos desde el 17 de marzo. Tanto Colombia como Brasil han cerrado sus cruces fronterizos terrestres con Venezuela.

Desde el 17 de marzo rige una cuarentena nacional durante la cual se prohíbe la circulación de personas y de camiones, excepto los que transporten comida o medicamentos.

Cristina Lladó