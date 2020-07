Juan Villoro: "Un libro cerrado no es una obra de arte"

Madrid, 2 jul (EFE).- Para el escritor mexicano Juan Villoro un libro cerrado "no es una obra de arte", sino "la posibilidad de serlo", ya que hasta que el lector no lo abra no "resucitan", según ha dicho durante su conferencia en el marco del IV Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil.