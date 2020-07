Ayuso tilda de estúpidos los discursos de "ricos y pobres" y "hombre y mujer"

Madrid, 2 jul (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que los discursos "baratos" de "ricos, pobres, arriba, abajo, hombre, mujer" son "patéticos" además de "divisorios y estúpidos" y, a su juicio, llevan "a la ruina absoluta".

"Siempre voy a creer en las políticas de que los que más tienen paguen más impuestos, como no puede ser de otra manera, pero no voy a caer en la falacia de dividir a personas, culpando a aquellos que crean empleo, una cosa que ustedes no han hecho en su vida", ha comentado en el pleno de la Asamblea de Madrid a una pregunta sobre recaudación fiscal del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà.

En concreto, Perpinyà le ha preguntado a la presidenta "quién va a pagar la factura" del endeudamiento para superar la crisis del coronavirus, y si la presidenta va a optar por una de las dos opciones que, a juicio del portavoz, existen: más recaudación o más recortes.

Ayuso ha respondido que hay una "tercera opción" que es crear más empleo, para que así se paguen más impuestos y "de esta manera" conseguir más recaudación.

La presidenta ha reprochado a Perpinyà que siempre haga el "patético" discurso de "rico y pobre" o de las "ricas o pobres mujeres de la limpieza", en alusión a la mención que ha hecho Perpinyà a las trabajadoras de la limpieza del hospital Gregorio Marañón, que han celebrado una huelga en contra de la privatización del servicio.

En este punto ha señalado que estas mujeres son "las que meten en sus casas" los políticos de la izquierda.

"Muchos de los políticos que tenemos (en la bancada de) enfrente les aseguro que viven muy por encima de lo que vivimos al otro lado, porque son discursos baratos de rico, pobre arriba, abajo, hombre mujer", ha añadido la presidenta madrileña.

Ha asegurado que "no hay mejor política que la del empleo" y por ello va a seguir "defendiendo" que cuantas más personas trabajen, pagarán más impuestos y de esa manera será posible a su juicio "seguir recaudando".

El portavoz de Más Madrid, que ha sostenido que todo esto se trata de "una cuestión de prioridades", también ha defendido que hace falta "un cambio de modelo" y que sólo la presienta "permanece en una mentalidad terraplanista", en un "modelo de pelotazo urbanístico "y regalos fiscales" y que pretende "recortar la sanidad pública".

"La alternativa a los recortes sociales no es otra que arrimar el hombro, por tanto le pido encarecidamente que deje de limpiarle las botas a los privilegiados que tienen la vida resuelta y trabaje para rescatar a los millones de madrileños que se encuentran en la cuerda floja", ha señalado.