EH Bildu votará en contra de los documentos de la Comisión de Reconstrucción

Madrid, 3 jul (EFE).- EH Bildu votará en contra de todos los documentos de conclusiones de la Comisión de Reconstrucción porque entiende que no respetan el autogobierno, no recogen medidas "básicas" como la derogación de la reforma laboral y porque incluyen cuestiones acordadas con la derecha que no acepta.