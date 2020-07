Feijóo dice a quien pide suspender 12J que hay que gestionar con "seriedad"

Santiago de Compostela, 5 jul (EFE).- El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a los partidos que piden suspender las elecciones del 12J que hay que gestionar "con seriedad" y lo importante es cuidar de la gente y no volver a parar el país "otra vez".

En un mitin en Carballo (A Coruña), ha nombrado por primera vez el rebrote del coronavirus en A Mariña lucense, pero ha dicho que hay un total de 60 brotes en España y que los va a haber en los próximos meses y años hasta que se descubra una vacuna, e incluso después si ésta no es cien por cien eficaz.

Por eso, ha asegurado que la Xunta "está preocupada, por supuesto" pero no le ha "temblado la mano" en hacer lo que considera que es necesario, que es extremar las medidas preventivas en A Mariña como hará "en cada lugar que sea necesario".

Y ha añadido que "da igual si esto viene bien o mal para las elecciones" o para él como presidente, porque lo primero que tiene que hacer un presidente es "proteger a su gente" y lo que importa es que la gente esté segura en sus casas, por lo que ha recriminado a quienes hablan de suspender los comicios.

"Ahora andan diciendo algunos que hay que suspender las elecciones, pero entonces, ¿vamos a suspender y cerrar el país otra vez? Y ¿que va a ocurrir hasta que llegue la vacuna, que no nos vamos a infectar?", ha cuestionado, tras advertir que lo que hay que hacer es "dar la cara todos los día por la gente" y "gestionar con seriedad".

Feijóo ha recordado que está infectado solo el 2,5 % de los gallegos y ha apuntado que no se puede pensar que no se va a infectar nadie más, porque los brotes seguirán existiendo y "la diferencia es si cuidamos o no cuidamos de la gente", ha apostillado.

Con respecto al brote en A Mariña, ha dicho que se han hecho más de 2.000 PCR y que "ciento y pico" personas han dado positivo y habrá que cuidarlas, pero también ha destacado que se han hecho test en las residencias de la tercera edad y que todos han tenido resultado negativo.

Así que ha pedido "hablar en serio del país" y ha puesto en valor que se ha superado "la peor pandemia, el ataque brutal" y ahora ofrece experiencia y confianza para seguir gobernando para combatir la crisis social y económica derivada del coronavirus.