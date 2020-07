Calleja: Su tercer gol nos ha hecho mucho daño, pero es una derrota merecida

Villarreal (Castellón), 5 jul (EFE).- El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, dijo tras la contundente derrota sufrida en la Cerámica ante el Barcelona (1-4) que el tercer gol del equipo catalán les hizo "mucho daño" pero que era una derrota "merecida".

"Es una derrota merecida, han sido superiores en todo el encuentro. Con el empate parecía que podíamos, pero sus dos goles han sido ya decisivos en el partido. De todas formas, es una derrota ante un buen Barcelona y no debemos darle más vueltas. Han sido superiores, por lo que debemos limpiar la cabeza y pensar en la final de Getafe", dijo tras el partido.

"En jugadas concretas no hemos estado contundentes, cuando se juntan jugadores de talento te complican, han tenido mucho el balón y no hemos sido contundentes. No hemos sacado la línea para presionar bien, además los goles nos han hecho daño. Además han tocado muy bien, nos dan desgastado mucho y, eso nos ha hecho estar lejos del área y no nos ha dejado tener el balón", agregó sobre el partido.

Además, explicó que su primer gol fue un gol en propia puerta de una jugada que cuesta defender. "Empezar perdiendo es doloroso, pero el gol que nos hace daño es el uno a tres. Esa diferencia de dos goles pesa mucho", indicó.

Para Calleja, Asenjo "ha estado bien para que la goleada no fuera mayor, ha estado acertado en manos a manos, pero nos han llegado muchas veces y de ahí los goles".

Asimismo, se mostró preocupado por los problemas de Paco Alcácer y Carlos Bacca. "Vamos a ver cómo están, pero son lesiones de jugadores importantes", apuntó Calleja, que también dijo que el Getafe -próximo rival- es un equipo duro y espera un partido "muy difícil".