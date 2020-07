Feijóo contrapone su modelo al de Sánchez que "desprecia" la economía gallega

Santiago de Compostela, 6 jul (EFE).- El presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo (PPdeG), ha pedido este lunes la confianza para su proyecto, un modelo basado en la "estabilidad" de los últimos once años en Galicia y que ha contrapuesto con el del Gobierno de Pedro Sánchez, del que ha dicho que "desprecia" los sectores de la economía gallega.

Durante una charla coloquio telemática organizada por Nueva Economía Fórum, preguntado qué haría con su cuarta mayoría absoluta, en caso de lograrla el próximo domingo, Núñez Feijóo ha destacado que "la estabilidad" es un activo político enorme y ha incidido en los once presupuestos consecutivos que ha tenido Galicia frente a un Gobierno que "no ha aprobado ninguno".

Ha defendido que la economía gallega se ha "reinventado" en los últimos años, especialmente tras la crisis de 2008, y ha asegurado que hasta la irrupción del covid-19 era "más sólida, más limpia, más sana, menos especulativa" y basada en sectores como el textil y el de la automoción.

"En cambio, para el Gobierno de España, la industria gallega no está en su radar, en sus prioridades. Lo digo con cierta pena: Desprecia los sectores estratégicos gallegos", ha indicado Núñez Feijóo, que ha aludido expresamente a las plantas de Alcoa, Ence y "cientos de empresas" amenazadas.

"No es fácil convivir con el Gobierno central a efectos industriales, pero no voy a dar un balón por perdido a partir del lunes si sigo siendo presidente (...) No voy a aceptar la decisión política de cerrar industrias en Galicia simplemente porque aquí no gobiernan socialistas, nacionalistas y populistas", ha clamado.

Núñez Feijóo ha asegurado que su gobierno en este momento y si revalida el cargo sigue centrado en combatir la pandemia, "que no ha finalizado, ya que ni hay vacuna ni tratamientos de momento y cuando lleguen habrá que ver su eficacia", ha advertido.

Además, ha continuado, España vivirá el último trimestre del año, "ya sin el tranquimazim de los ERTE, una situación económica muy delicada y una situación social extremadamente dificultosa".

Sobre las elecciones del domingo, Núñez Feijóo ha considerado "muy probable" que su partido vuelva a ganar pero ha advertido de que eso no quiere decir que consigan el objetivo de la mayoría absoluta, como pronostican las encuestas, por lo que se ha mostrado "muy prudente".

"Faltan seis días para votar y los sondeos van en una dirección... Veremos si las urnas coinciden", ha continuado Núñez Feijóo, que ha insistido en que ir a votar será "tan seguro como ir a una farmacia".

Preguntado por la oposición del PP al Gobierno central, Núñez Feijóo ha asegurado que en España en este momento político hay "dos oposiciones", una es la "imprescindible y constitucional" que hace su partido al Ejecutivo de Pedro Sánchez y la otra es la que hace "oposición a la oposición, capitaneada por el Gobierno".

"No he visto un ataque tan brutal de un presidente, ministros y portavoces para insultar, menospreciar y romper cualquier puente con la oposición", ha destacado Núñez Feijóo, que ha ligado esta actitud a que se trata de un Gobierno, en su opinión, "salido de movimientos de crispación social, de movimientos radicales contra los gobiernos de otra época".

Sobre la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y su ausencia en la campaña electoral gallega, Núñez Feijóo ha tachado de "anecdótica" esta cuestión y se ha preguntado por qué nadie cuestiona que el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, tampoco haga campaña en Galicia.