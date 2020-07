Stana Katic: "No buscamos superhéroes que sean impenetrables a la debilidad"

Los Ángeles (EE.UU.), 7 jul (EFE).- Los traumas y monstruos del pasado siguen siendo en "Absentia" la sombra constante de Stana Katic, una actriz convertida en estrella por "Castle" (2009-2016) y que sostiene que el espectador quiere ahora personajes imperfectos y que resulten humanos también por sus flaquezas.

"Creo que parte del género de los antihéroes se nos presentó allá por 'Los Sopranos' (1999-2007) con Tony Soprano. Y creo que es algo con lo que el público de 'Absentia' se identifica y que entiende", opina en un encuentro virtual con los medios en el que participó Efe.

"No buscamos un superhéroe que sea impenetrable a la debilidad, o cuya única debilidad sea algo como la kryptonita. Buscamos a un superhéroe que tenga defectos porque nosotros, como público, somos quizá psicológicamente maduros respecto a eso y buscamos protagonistas con los que podamos identificarnos en ese nivel", añade.

Katic (Hamilton, Canadá, 1978) comanda como actriz y productora la retorcida intriga de "Absentia", cuya tercera temporada se estrena el día 17 en España, en AXN Now.

"Está llena de acción, es sexy y es empoderadora", promete.

RECONSTRUIR EL PASADO

La premisa de "Absentia" era realmente turbulenta.

Emily (Katic), una agente del FBI desaparecida y que había sido dada por muerta, reaparece viva seis años después sin rastro en su memoria de qué le pasó durante su secuestro.

A partir de ahí se desarrollaba una compleja trama criminal que llegaba hasta la infancia de Emily, mientras esta trataba de reconectar con su marido Nick (Patrick Heusinger) y su hijo Flynn (Patrick McAuley), quienes habían formado una nueva familia tras su desaparición.

"Esto es, al final, un thriller de entretenimiento", resume Katic.

"Así que nuestros fans pueden esperar de esta nueva temporada encontrarse al borde de sus asientos momento tras momento, y ojalá episodio tras episodio", comenta sobre unos capítulos "realmente emocionantes y para morderse las uñas".

De nuevo con una mezcla de tensión psicológica e investigación policial, Katic admite que esta tercera temporada supuso "una demencial cantidad de escenas de acción".

Y, psicológicamente, detalla que Emily ha llegado a un punto de "sanación" después de años "sin dominio sobre su propia vida" y tras haberla conocido como una "mujer rota" en la primera temporada y luego "con todo el peso del mundo sobre sus hombros" en la segunda.

"Sus límites están claros: su prioridad es su familia, su hijo", recuerda.

"Y su prioridad es también sobrevivir, de manera que todo lo demás es secundario. Es 'antiestablishment', no se preocupa para nada de organizaciones o de reglas (...). No es una mujer que siga las normas", destaca.

Katic también reflexiona sobre el fino y cuidadoso trabajo que se requiere para llevar a la pantalla los problemas de salud mental.

"Son personas que no se pueden encontrar a sí mismas, que no pueden conectar con una vida que no entienden (...). Para mí fue importante intentar expresar eso de la manera más verdadera y respetuosa posible reconociendo que lo hago casi como una 'outsider'", declara.

PRODUCTORA SIN DESCANSO

¿Cómo se organiza alguien que es protagonista pero también productora de una serie? "No hay división de tiempos", confiesa.

"Si no estaba frente a la cámara, estaba en una llamada con Los Ángeles o en un cuarto con otros actores ensayando escenas. Y solo en alguna ocasión rarísima me podía ir a caminar...", bromea.

Katic ha seguido el rumbo de otras actrices de Hollywood reconvertidas en productoras, como Reese Witherspoon, que han decidido tomar las riendas: es mejor crear tus propias oportunidades tal y como tú quieres que esperar sentada a que lleguen (o no).

"Me metí en 'Absentia' en la producción de un modo que no se me había permitido en el pasado", desgrana.

"Y ha sido realmente satisfactorio formar parte de un proceso creativo desde el desarrollo hasta el montaje. No gano cada batalla, pero afortunadamente tengo buenos socios, y puedo confiar en sus instintos, que son muy buenos. Así que cuando pierdo alguna vez, digo: 'Ok, está bien, lo intenté'", agrega.

Sin embargo, con el poder que otorga ser una productora llegan también algunos quebraderos de cabeza adicionales.

"Absentia" pudo grabar su tercera temporada antes de que el coronavirus interrumpiera los rodajes, pero la pandemia afectó a la posproducción, que se tuvo que hacer de modo remoto.

"La cadena de comunicación fue interesante porque es mucho más fácil estar en un cuarto y revisar el metraje, y poder probar y descartar", señala.

"Pero que cuando trabajas de forma remota estás comunicando un montón de ideas en email o por teléfono (...). Te aseguro que fueron un montón de correos y llamadas a todas horas", explica.