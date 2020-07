Feijóo advierte que Galicia no puede parar ante la COVID por un "multipartito"

Ames (A Coruña), 7 jul (EFE).- El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido que Galicia "no se puede parar" a partir del lunes por la inexperiencia de un "multipartito", ya que es "imprescindible" la decisión y la experiencia para gestionar la pandemia.

Una pandemia que habrá que "sortear por mucho tiempo" y ante la que el Gobierno gallego no se puede poner a aprender porque "no es tiempo de perder el tiempo, sino de gestionar desde el lunes como si fuese un día más", según ha asegurado en un mitin en Ames (A Coruña), en el que ha reafirmado que su objetivo es "vencer el virus".

Feijóo ha criticado las "declaraciones partidistas" de quienes llamaron a manifestarse el 8M masivamente cuando "ya estaba el virus circulando" y no declararon el confinamiento hasta unos días después porque "les interesaba" la participación en esas concentraciones.

Ante el coronavirus que aún sigue presente, con un brote en A Mariña con más de un centenar de contagiados, cree que es tiempo "de gestión y no de declaraciones, de responsabilidad y no demagogias y de certezas y no de incógnitas".

En definitiva, es "tiempo de no perder el tiempo", ha aseverado, y trabajar desde el lunes 13 de julio como si fuese un día más.

Por eso, ha puesto en valor que la Xunta que él preside tiene la "posibilidad real" de empezar a trabajar desde el primer día porque no va a perder el tiempo en "subastar consellerías, pelear por quién va a ser el presidente, sortear consellerías o quiénes serían los vicepresidentes".

Ha reprochado a los partidos de la oposición "solo saben criticar" mientras la Xunta actúa y ha pedido a los votantes que desconfíen de estas formaciones que quieren meterles miedo y les dicen que no acudan a las urnas, cuando los colegios electorales nunca fueron "tan seguros como ahora".

Feijóo ha instado, como hace en todos los mítines, a ir a votar "durante 15 minutos el domingo" para que sean los gallegos quienes elijan y nadie decida por ellos, y ese es el "trato democrático" que ofrece frente a las "declaraciones partidistas" de otros.

Para dar una respuesta a la pandemia "es mejor la gestión sanitaria y no el nacionalismo", ha advertido, y también es mejor "la estabilidad y no el populismo" ante las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria.

Al igual que ante los "incumplimientos" con Alcoa, Ence, As Pontes y Meirama, es necesario una Xunta que defienda Galicia y "no al Gobierno central", ha dicho en referencia a los socialistas.