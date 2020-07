Mad Cool 2021 contará con Red Hot Chili Peppers, pero no con Taylor Swift

(Actualiza la EX3146 con la precisión de que no estará Taylor Swift en 2021)

Madrid, 8 jul (EFE).- Mad Cool Festival ha anunciado este miércoles la mayor parte del cartel del próximo año, con la repetición de muchos artistas que se habían anunciado para la fallida edición de 2020, entre los que no estará Taylor Swift pero sí un nuevo nombre, el de Red Hot Chili Peppers.

"Lamentamos deciros que finalmente no estará en nuestra próxima edición. Hemos trabajado con su agencia y management para conseguir que estuviesen con nosotros en el quinto aniversario, pero no ha sido posible. Esperamos que en posteriores ediciones pueda estar en el festival", señala el comunicado respecto a la inclusión de la estrella estadounidense.

La noticia del avance del cartel con 94 artistas de los 132 que conformarán la oferta total se ha dado a conocer en el día en el que debería haber comenzado la cita de 2020, suspendida por las restricciones impuestas por la COVID-19, y a falta de doce meses para esa próxima edición, que tendrá lugar del 7 al 10 de julio de 2021.

Otra novedad importante es que aunque esa debía ser la primera edición en un nuevo recinto, como se sigue "trabajando con las instituciones en crear un nuevo espacio en la ciudad de Madrid", se ha informado que "inicialmente se mantendrá en el recinto actual de Mad Cool" en IFEMA.

Junto a Red Hot Chili Peppers, que actuarán como cabezas de cartel en la jornada de clausura junto a Pixies y Royal Blood, también se ha desvelado que el festival madrileño abrirá con Twenty One Pilots y Placebo.

Asimismo, se ha comunicado que a The Killers y Deftones, grandes nombres del 8 de julio, les tomarán el relevo un día después Mumford And Sons y Faith No More.

En la letra pequeña del cartel hay otros nombres interesantes, a destacar la incorporación de la estrella de pop canadiense Carly Rae Jepsen en una oferta en la que además figuran Major Lazer, Foals, Alt-J, Glass Animals, Jamie Cullum, Wolf Alice, Angel Olsen, London Grammar, Parcels o The Rapture.

Yungblud, Pale Waves, Alec Benjamin, Nothing But Thieves, Sigrid, The Struts, Tom Misch y Blood Red Shoes son otros de los artistas que han sido confirmados para el cartel del próximo año, desvelado al 70 por ciento, a falta de un nuevo anuncio.

Según ha precisado la organización, aún quedan por confirmar nuevos artistas y otros nombres que estaban en la programación de 2020 y que estarán en 2021, "a falta de que anuncien sus giras europeas".

A esa apostilla se sujetan las esperanzas de los asistentes amantes del pop de Billie Eilish, que era otra de las grandes estrellas de este año, así como de Haim o Kings of Leon, más cabezas de cartel que de momento no figuran entre los confirmados.

A partir de hoy también es posible adquirir los primeros accesos para el festival de 2021. Se ha recordado que todos los tickets de día y los abonos adquiridos para 2020 "serán automáticamente válidos" para el año que viene.

Asimismo, se ha ampliado el plazo para quienes prefieran solicitar la devolución del dinero, con arranque hoy 8 de julio, cuando se enviará un enlace al correo electrónico de todos los asistentes con un formulario para realizar el proceso por el canal por donde se hizo la compra.

Esta posibilidad de pedir el retorno del desembolso se extenderá finalmente hasta una semana después del segundo anuncio de confirmaciones del cartel, para el que de momento no hay fecha.