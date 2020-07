Experto justifica la posesión de Meirás por Estado en los gastos y no en el IBI

A Coruña, 8 jul (EFE).- El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña José Manuel Busto Lago ha explicado este miércoles, en la tercera jornada del juicio por la propiedad del Pazo de Meirás, que hasta la muerte de Franco hubo una posesión pública del inmueble por parte del Estado al actuar como propietario del mismo, de ahí los gastos realizados que incluso excedían las estancias veraniegas, por lo que el hecho de que el IBI estuviera a nombre de Franco no supondría un reconocimiento de la propiedad.

Busto Lago, miembro de la comisión de expertos nombrada por la Xunta que realizó el informe en junio de 2018 sobre las posibilidades de incorporar al patrimonio público este pazo sin que ello suponga coste para el erario público, sostiene que dicho documento se fundamenta en que la propiedad de Meirás se adquiere "por usucapión", lo que implica poseer el bien de buena fe y que habrían transcurrido 30 años hasta 1975, año de la muerte de Franco.

A la hora de tomar en consideración la calificación de la posesión en concepto de dueño ha valorado como hechos relevantes la titularidad catastral y el pago de impuestos, "pero es mucho más relevante" la existencia de "hechos objetivos materiales de actuaciones directas en el inmueble que no se podrían explicar necesariamente si no fuese un bien de titularidad estatal".

Además, ha reconocido que es compatible la posesión pública y en concepto de dueño contraria a la titularidad catastral y pago del IBI por otro sujeto.

En este contexto y a preguntas del abogado de los herederos acerca de que si en vida del dictador el Estado no reconocía que la propiedad era de Franco, Busto Lago ha dicho que "al revés, Franco reconocía la posesión por parte del Estado" y de hecho, ejemplifica, hubo en el 74 un consejo de ministros presidido por otra persona y se realizaron obras "sin el consentimiento" del dictador.

Así, considera que el Estado es dueño en exclusiva pese a que Franco era el titular del IBI y así figura en la documentación del caso, porque "no nos consta quién pagaba el IBI".

Busto Lage ha citado jurisprudencia del Tribunal Supremo en el caso de que el Estado pueda arrogarse la posesión exclusiva en concepto de dueño que "valida para la usucapión".

Sobre la escritura de compraventa del pazo a Manuela Esteban Collantes por unas 400.000 pesetas, Busto Lago reconoce que la comisión de expertos "nunca tuvo el documento en su poder", pese a lo que razonan que, en torno a esas fechas, abril de 1938, "tendría que haber habido una adquisición por la Junta pro Pazo del Caudillo" a los herederos de Pardo Bazán, para lo que cita "indicios ciertos" consistentes en varios telegramas sobre esta adquisición.

Aunque para redactar el informe los expertos no tienen "conocimiento" de esa escritura de 1938 de que hubo tal compraventa, "las conclusiones no varían porque se asientan fundamentalmente en la adquisición como bien de dominio público vinculado a la residencia del jefe del Estado", y que fuera con la escritura de 1938 o con la posterior de 1941 no cambia las conclusiones jurídicas porque para demostrar "los plazos de usucapión extraordinaria de 30 años ya habrían transcurrido" en un caso o en otro.

Lo que sí puede es "reforzar" lo que se induce en el informe, continúa, de que "la escritura del año 41 era la fórmula para permitir la inmatriculación del pazo en el registro de la propiedad", como dice que ocurrió.

Por ello, sostiene que no se tuvo en cuenta si la escritura de 1941 era nula por simulación, ya que "la tesis no es que no hay título de adquisición por Franco en el año 41 o en el 38 y posteriormente hay transmisión de esa propiedad" a su hija, como sí sostuvo un análisis de la Diputación de A Coruña en febrero de 2018, matiza, pues dicho argumento "no era lo que nos permitía dar respuesta a la cuestión de quién es el Pazo de Meirás".

La investigación de la comisión de expertos "se centró", continúa, tanto en la documentación de la Comandancia de Obras de A Coruña, como de la Casa Civil o del Archivo de Palacio.

"Esa documentación iluminó a la comisión porque se apreciaban en esos documentos todos los gastos vinculados al Pazo de Meirás en ese periodo, las obras, incluso anteriores al año 41" tanto de acondicionamiento del pazo como de las vías de comunicación al mismo.

Además, figuraban como "gastos de entretenimiento de Patrimonio Nacional algunas obras que se realizaban en el Palacio de El Pardo y en Meirás", por lo que "no había un tratamiento diferenciado entre esas dos residencias oficiales" sino que era "unitario y uniforme" y "no como propiedad privada sino como si se tratase de un bien de dominio publico".

"Eso pone de manifiesto que había posesión de ese pazo de Meirás por parte del Estado y que había una posesión pública y que el Estado actuaba en concepto de propietario del mismo, porque si no no tendría razón de ser alguno de esos gastos y que se hicieran de manera directa sin que hubiese petición o consentimiento por sus pretendidos propietarios privados", ha añadido Busto Lage.

En todo caso, la Abogacía del Estado sostiene que ese acta notarial de 1938, que el profesor pudo ver hace un año tras colaborar en el informe, confirma que la propiedad ya era residencia de verano del entonces jefe del Estado y que la de 1941 es "simulada", mientras que los Franco se decantan por esta última al argumentar que quien vendió en el 41 sí podía hacerlo.

En todo caso, el informe argumenta que cuando se produce una donación inmobiliaria al Estado no se exige escritura pública, por lo que dicho pergamino, de ser el adquirente el Estado, "sería título válido de adquisición".

Además, insiste, el destinatario del regalo era la jefatura del Estado, no Franco, pese a que el documento añade, señala el letrado de los Franco, que después del título y del nombre figura "en Galicia que le vio nacer", una referencia que a juicio del profesor "causaliza porque se pretende donar al jefe del Estado una residencia en Galicia".

Después de 1975, cuando muere Franco, de tener el bien la consideración de dominio público no la puede perder, pese a que esa fecha es el límite temporal del informe de los expertos.

Por ello ha indicado que la comisión de expertos "no tenía noticia" y "no dispuso de la información" relativa a la existencia de un guarda hortelano hasta 1990, ni tampoco lo consideró "relevante" porque no era objeto de estudio pero, de ser así, ha dicho, supondría que "se seguirían realizando labores de vigilancia de esa propiedad de dominio público".

Sobre la segunda parte de la petición del informe, Busto Lago indica que el documento no recoge una respuesta satisfactoria a que la incorporación del pazo al patrimonio público no suponga coste porque desde la muerte del dictador hasta el momento actual "habría una posesión que no era por la administración pública y que correspondería en su caso la liquidación del estado posesorio producido durante ese tiempo y de los gastos de conservación y mejora que se hubieran realizado".

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela Luis Míguez Macho, que ha testificado también este miércoles, ha señalado que, hasta la muerte de Franco, Patrimonio Nacional le dio al Pazo de Meirás un tratamiento "equiparable" en su gestión al Palacio de El Pardo.

Míguez ha enfatizado que este caso no trata la supuesta desafectación tácita del dominio público porque es incompatible con el principio constitucional de imprescriptibilidad del dominio público aunque, de aplicarse el plazo previsto en la legislación preconstitucional en el año 75, cuando muere Franco, serían 25 años, que no transcurrieron hasta que se aprobó la Constitución, en 1978.

"No hubo tiempo material para que se produjera la desafectación tácita con respecto a la legislación anterior", ha abundado el profesor, que vincula nuevamente el carácter público del inmueble a su función como residencia del jefe del Estado y añade que seguiría siendo de dominio público "aunque se degrade el bien".

Preguntado por el incendio que destruyó parcialmente el pazo, Míguez ha respondido que no lo analizaron en la comisión y que no entraron en si era habitable.

Tras este interrogatorio, la jueza ha dicho al letrado de los Franco que "levantó ampollas" en la Abogacía del Estado.

Han comparecido asimismo brevemente cuatro peritos de la empresa Tragsatec que se han ratificado en sus aportaciones al informe sobre las inscripciones registrales del pazo.

Por su parte, el primer testigo de la vista de esta mañana, el profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Emilio Grandío, ha asegurado que la comisión de expertos no ha "encontrado nada" que contradiga que los gastos de Meirás los asumía el Estado, si bien ha matizado que no ha podido trabajar "con constancia absoluta y total" de la información sobre este inmueble.

El profesor ha reconocido que no han investigado quién pagaba el IBI de Meirás, "no nos ha salido", ha dicho; tampoco sabe, continúa, quién pagaba el seguro del inmueble, ni si lo había, ni quién hacía suyos los rendimientos de las explotaciones agroganaderas, si el Estado o Franco, ni si se tributaba por ellos y quién lo hacía.