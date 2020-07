Feijóo pide un voto masivo para "no poner el Gobierno de Madrid en la Xunta"

Santiago de Compostela , 8 jul (EFE).- El presidente gallego y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a votar masivamente el próximo 12 de julio para conseguir la mayoría absoluta para su partido y evitar "poner el Gobierno de Madrid en la Xunta", en referencia a una coalición del PSOE y otros partidos.

En un mitin en el Parque de Bonaval de Santiago de Compostela, ha instado a no imitar la fórmula del Gobierno central "más el nacionalismo rupturista" de Galicia y ha recriminado que el Ejecutivo no respeta a la comunidad porque quiere cerrar las centrales térmicas de Meirama y As Pontes, o la factoría de Alcoa en San Cibrao.

"Si Madrid no nos respeta, no pongamos el Gobierno de Madrid en la Xunta porque si no se reirían dos veces, una desde Madrid y otra desde Santiago", ha advertido.

Feijóo ha aprovechado su presencia en Santiago para recordar a los expresidentes de la Xunta, Gerardo Fernández Albor y Manuel Fraga, al pedir el voto "para Galicia" el 12 de julio y conseguir "un resultado estratosférico" que permita una mayoría absoluta para gobernar.

Primero ha glosado la figura de Albor y después la de Fraga, de quien ha dicho que fue "un antes y un después" de la autonomía gallega y se ha referido a los resultados de las elecciones de 2005, cuando pese a conseguir un 45,8 % de los votos el PP se quedó sin la mayoría absoluta y gobernó el bipartito.