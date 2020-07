Vox previene de la "nueva esclavitud" que promueve Unidas Podemos

Vigo, 8 jul (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha prevenido de la "nueva esclavitud" que fomentará la regularización de inmigrantes asociada con la pandemia del coronavirus que propone Unidas Podemos, de la que serán víctimas, ha dicho, este colectivo y los españoles porque contribuirá a la precarización salarial.

En un mitin en Vigo, Abascal se ha referido en estos términos a la propuesta de Unidas Podemos de conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los inmigrantes que desempeñaron trabajos esenciales durante la crisis, y el permiso de residencia y trabajo a quienes ya estuvieran en España cuando fue declarado el estado de alarma.

"¿Y quién paga la fiesta de todo esto? Los españoles, con más paro y con salarios más bajos", ha dicho Santiago Abascal, quien ha esgrimido que "la nacionalidad no se puede regalar", y si los partidos del Gobierno lo proponen es "porque no la quieren, no le dan importancia, la quieren pulverizar".

Abascal teme que "con estas noticias" y con "la renta mínima" serán "cada vez más" los inmigrantes que lleguen a España, a los que no culpa, sino a "los políticos progres y comunistas", que "os van a quitar el pan de vuestros hijos", como también a los "consejeros delegados de algunas multinacionales", ha afirmado.

Además, ha vuelto a demonizar la "dictadura progre" y a sus "sumos sacerdotes", quienes dicen hablar "en nombre de las mujeres, de los homosexuales, los pobres, los inmigrantes, los trabajadores", de los que, ha añadido, "muchos ya se dieron cuenta de que los engañan y nos miran con simpatía y se sienten identificados con nosotros".

De ahí que Abascal albergue, según ha declarado, "grandes esperanzas" con el nuevo sindicato que Vox pretende impulsar.