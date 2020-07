¿Costa o Morata?

Madrid, 9 jul (EFE).- "No puedo desaprovechar a Diego Costa y Morata juntos cuando no tengo un equipo preparado de la mejor manera para sostener esos dos delanteros", proclamó Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, antes de la reanudación de la Liga, en la que no ha habido coincidencia de los dos en ninguno de los ocho duelos, alternados en el once y con el doble de goles del madrileño que del hispano-brasileño: 4 a 2.