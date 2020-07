Abascal (Vox) acusa a Sánchez de “querer la Jefatura del Estado”

Santiago de Compostela, 9 jul (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha participado este jueves en su último mitin de la campaña electoral gallega, un acto en la Praza da Quintana, en Santiago de Compostela, en el que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “querer para sí la Jefatura del Estado”.

“Cuando habla de la inviolabilidad del rey es porque quiere acabar con la monarquía, que representa la unidad y la permanencia de España”, ha sentenciado Abascal en un acto al que han acudido unos 150 simpatizantes y que ha estado rodeado por un gran dispositivo policial, que ha cortado buena parte de las calles del casco histórico compostelano.

Durante la intervención del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, dos individuos que burlaron el control policial mostraron una bandera de la Unión Soviética en las escaleras de la plaza exclamando “fuera fascistas de Galicia”, tras lo que han sido increpados por varios asistentes al mitin y por el propio Espinosa de los Monteros al grito de “ignorantes” y “vete a Venezuela” antes de ser desalojados de la plaza.

“Han aparecido dos sujetos portando banderas totalitarias y criminales y han salido ilesos de esta plaza, pero si se celebra un acto del BNG o Podemos y entra alguien con la bandera de España, no sale vivo, porque ellos son totalitarios y violentos”, ha señalado Abascal ante las cerca de 150 personas que acudieron al acto.

“Nos decían que esta plaza era un sitio inconveniente, pero no hay zonas vedadas para Vox: no admitimos que haya un solo palmo de suelo español donde no haya libertad”, ha proseguido Abascal, quien ha acusado directamente al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias de “enviar matones comunistas a reventar el acto”.

Tras esta acusación, el líder de la formación de extrema derecha se ha comprometido a “ilegalizar a todas las fuerzas políticas totalitarias que quieren acabar con la democracia”, para posteriormente cargar contra el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, por haber permitido manifestaciones ante sus actos durante toda la campaña.

Abascal también ha alertado de que “al otro lado del Atlántico están derribando monumentos y estatuas poniéndose de rodillas y poniendo de rodillas a la civilización occidental”, en lo que entiende como “un intento de imponer una nueva religión cuyos sumos sacerdotes son filántropos multimillonarios antiglobalización que quieren acabar con el estado-nación”.

El presidente de Vox también se ha referido a la propuesta de Unidas Podemos de otorgar la nacionalidad a las personas en situación irregular que se encontraban en España en el momento de la declaración del estado de alarma alegando que “lo hacen porque no quieren a España y para ellos la nacionalidad no vale nada”.