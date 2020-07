Drogba: "El Mundial 2010 inició una nueva forma de pensar en África"

Captura de la videoconferencia mantenida por el secretario general de la Confederación Africana de Fútbol, Abdel Bah (abajo-dcha); el director gerente de la firma HEA Sports, Hicham El Amrani (arriba-i); el exfutbolista y fundador de la Fundación Didier Drogba, Didier Drogba (c); el entrenador de Mamelodi Sundowns FC, Pitso Mosimane (arriba-dcha) y la presentadora de deportes Carol Tshabalala, (abajo-izq) durante la conferencia "The African Perspective: An overview of African football of tomorrow", este viernes en el ámbito de la World Football Summit. EFE/World Football Summit