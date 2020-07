Chile se resiste a dar por perdida la temporada de esquí por la pandemia

Santiago de Chile, 11 jul (EFE).- Hace más de una década que las montañas de Chile no contaban con semejante cantidad de nieve, pero los centros de esquí están cerrados a cal y canto. Y aunque no hay fecha para su apertura, pues la pandemia no termina de estar controlada, la industria se resiste a dar por perdida la temporada.