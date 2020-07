El último acústico de Manolo García debuta en el número 1 de discos en España

Madrid, 14 jul (EFE).- El más reciente concierto acústico de Manolo García se ha convertido en su primera semana en el mercado en el número 1 en álbumes en España, conforme a los datos del 3 al 9 de julio recogidos por Promusicae.

"Acústico, acústico, acústico (En directo)" desplaza así un lugar al disco que hasta ahora ocupaba ese posición, "Emmanuel" de Anuel AA, en la segunda semana de funcionamiento de esta nueva clasificación en la que se tienen en cuenta tanto las ventas como las reproducciones de "streaming".

La otra entrada destacable entre los diez primeros puestos corresponde al trío catalán Stay Homas, cuyo debut "Desconfination" cierra precisamente la cabeza de la tabla.

Entre medias aparecen "Colores" de J Balvin (3º), los discos de Bad Bunny "Las que no iban a salir" (4º) y YHLQMDLG" (5º) y "De vent i ales" de Txarango (6º), que se mantienen estables en estas posiciones de honor.

Asimismo, tras experimentar una importante subida en la última semana, les acompañan "Fine Line" de Harry Styles (7º, después de 30 semanas en lista), "1 of 1" de Sech (8º) y "Prisma" de Beret (9º y disco de platino tras 37 semanas).

Por el contrario, quedan apeados del "top 10" algunos de los éxitos de la tabla anterior, como "Amarillo" de David Rees (que del 2 se desploma al 64), "Spirits In The Forest" de Depeche Mode (que pasa del 3 al 35), "Mes Excentricitès Vol. 2" de Mónica Naranjo (del 6 al 39) y "Como ves, no siempre he sido mía" de Belén Aguilera (del 9 al 50).

En cuanto a los sencillos de mayor éxito en España, repite "Caramelo" de Ozuna como número 1 tras conseguir además la certificación de disco de bronce.

Por detrás, hay intercambio de lugares en el podio entre dos temas que son platino: "La Jeepeta" de Nio García, Myke Towers y varios artistas más, esta vez en segunda posición, y "El Manual" de Anuel AA, en tercera.