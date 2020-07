Vox no irá al homenaje civil para no consolidar "las mentiras" de Sánchez

Madrid, 15 jul (EFE).- Vox no acudirá mañana, jueves, en Madrid al homenaje civil de Estado a las víctimas de la pandemia al considerar que ha habido 50.000 víctimas y no solo 28.000, y el partido no está dispuesto a "consolidar" el Gobierno de Pedro Sánchez "ni sus mentiras".