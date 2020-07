Alicia Keys recuperará en verano de 2021 sus conciertos en Madrid y Barcelona

Madrid, 15 jul (EFE).- Alicia Keys ofrecerá en verano de 2021 los dos conciertos españoles de este año aplazados por la COVID-19, con paradas el día 30 de junio en el Wizink Center de Madrid y el 4 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona, según ha anunciado su promotora.

Originalmente estos espectáculos deberían haber tenido lugar los pasados días 4 y 7 de julio, respectivamente. Las entradas adquiridas para esas fechas serán válidas para las nuevas citas de manera automática.

De momento no se ha informado sobre la política de devolución del importe para aquellos que no deseen mantener sus entradas.

Fue el pasado mes de mayo cuando la compositora e intérprete estadounidense anunció que, debido a la pandemia del coronavirus, posponía la gira mundial que iba a servir de presentación de su nuevo álbum, "ALICIA", cuya salida al mercado también se ha retrasado de manera indefinida.

Está previsto que en este "tour" mundial la artista repase cada noche sobre el escenario todos sus clásicos, desde "No One" a "If I Ain't Got You", "en una experiencia sensorial y multi-media", según avanzó su promotora.

Han pasado diez años desde que su última gira pasara por España, ocasión en la que recaló en el Teatro Real de Madrid, entre otros puntos. En 2013, además, realizó una rápida visita al país para participar en los Premios 40 Principales.

Keys, que arrancó su carrera en 2001 como artista precoz siempre vinculada a su piano con "Songs in A Minor", acumula ya seis discos de estudio a su espalda que le han procurado 8 millones de copias vendidas en todo el mundo y cinco premios Grammy.