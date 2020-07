Más de mil rastreadores voluntarios para frenar el COVID-19 en Florida

Miami, 15 jul (EFE).- Con ayuda de una aplicación web más de un millar de voluntarios rastrea desde hace un mes los contactos de contagiados de COVID-19 en el sur de Florida, "antes de que la enfermedad vuelva a encerrarnos a todos", según dice a Efe Jack Michel, el médico responsable de la iniciativa.

"Ahora mismo todo lo que ha funcionado que no haya sido una vacuna a la hora de controlar el virus son los rastreadores. Se ha visto en Singapur y en Corea del Sur que han sido los que mejor han manejado estos casos", señaló Michel.

La iniciativa Covid Fighter App creada por el Larkin Hospital de Miami todavía no está disponible para dispositivos móviles ya que tiene que ser aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), pero se presenta como una alternativa ya que la administración no tiene los recursos suficientes.

EL ENEMIGO INVISIBLE

Diana Artiles, de origen cubano, es uno de los voluntarios que dedican su tiempo libre a localizar y hacer el seguimiento de las personas contagiadas para frenar a "este enemigo invisible" que ya ha causado la muerte de más de 4.500 personas en Florida.

"Una hora, dos o tres horas nuestras a la semana que podamos aportar para esta causa no está de más", dijo a Efe.

Al igual que el resto de voluntarios Artiles realiza el seguimiento de las personas positivas que se inscriben en la aplicación, los entrevista por teléfono desde su casa y contacta con aquellos que pueden haberse visto infectados.

Los resultados los vuelca en la aplicación web que luego son compartidos con las autoridades estatales.

Artiles tiene trabajo en una agencia de seguros médicos y lo compagina con sus estudios de Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de Florida y con el cuidado de sus cuatro hijos.

"Me gustaría que las personas hicieran lo mismo que yo. No importa lo que seas, si eres estudiante, si eres abogado, si eres medico, si eres constructor podemos ayudar", asegura Artiles.

EE.UU. LLEGÓ TARDE

El médico Jack Michel se lamenta de que Estados Unidos haya llegado "tarde" a los rastreadores.

"Aquí en los Estados Unidos nos tomó mucho tiempo desarrollar la prueba y después no estábamos listos para rastrear los contagios. Creo que hace un mes había 2.000 rastreadores en todo el país. Esa cifra ha cambiado, pero necesitaríamos 300.000 y obviamente no hay recursos suficientes en los departamentos de salud", indica.

La semana pasada el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, llegó a un acuerdo con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y obtuvo catorce millones de dólares para aumentar en 250 el número de rastreadores de contagios.

Es una cantidad "completamente insuficiente" para Michel que cree que mínimo harían falta dos mil o tres mil en esta región que es el epicentro de la pandemia en Florida.

Los alcaldes de algunas de las ciudades más importantes del condado también se lo hicieron saber a DeSantis y a Giménez este martes en una mesa redonda en la que alertaron sobre la necesidad de aumentar los rastreadores para "poder tomar las decisiones correctas".

Michel explicó que las administraciones carecen de los recursos suficientes para cubrir esta gran cantidad de puestos de trabajo.

Además, como cada entrevista dura aproximadamente veinte minutos "no habría tiempo material para cubrir el gran número de contagios que se están produciendo en Florida", dice.

El pasado fin de semana Florida registró 15.300 nuevos contagios en un solo día, el récord de todo Estados Unidos. Actualmente es el tercer estado con el mayor número de casos del país, detrás de Nueva York y California, según la Universidad Johns Hopkins.

EL FUNCIONAMIENTO DE LA APP

A cada persona inscrita se le asigna un voluntario y tras una entrevista para localizar a las posibles personas que se han podido ver expuestas al virus la aplicación te pide que informes si presentas síntomas dos veces al día.

En caso de no hacerlo los voluntarios son los encargados de ponerse en contacto con el paciente para determinar por qué no ha informado de su situación y comprobar que no se ha visto afectado por el virus.

Además, la aplicación cuenta con un servicio en el que aquellas personas que se han visto infectadas y han superado el virus cuentan a los usuarios cómo se sintieron y qué deben hacer, así como un grupo de psicólogos acreditados para aquellas personas que puedan llegar a presentar síntomas psicológicos por culpa de la pandemia.

También permite a aquellos que han generado anticuerpos al nuevo coronavirus donar plasma.

Según las últimas cifras del Departamento de Salud de Florida este miércoles se superó la barrera de los 300.000 casos de coronavirus con 10.181 contagios nuevos y un total de 4.626 muertos acumulados.

Alberto Domigo Carreiro