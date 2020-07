'Mono' Burgos espera iniciarse como entrenador principal en un equipo español

Madrid, 16 jul (EFE).- El entrenador argentino Germán 'Mono' Burgos, actual segundo técnico del Atlético de Madrid que comenzará su carrera en solitario al término de la presente temporada, aseguró que su objetivo es comenzar esta nueva etapa en un equipo español y opinó que entrenar al River Plate argentino "saldrá naturalmente".

"Yo creo que los primeros pasos tienen que ser en España, porque tengo un crédito para trabajar acá, y sin ninguna duda River de Argentina saldrá naturalmente, tiene un gran entrenador como Marcelo Gallardo que lo está haciendo muy bien, pero no tengo ninguna prisa, sé que los primeros pasos los daré en España", explicó Burgos en una entrevista al programa radiofónico 'El Larguero' de la Cadena Ser.

El actual segundo técnico rojiblanco, función que ha desempeñado los últimos ocho años y medio haciendo equipo con su compatriota Diego Pablo Simeone, sabe que la disputa de la Liga de Campeones, que si el Atlético llega a la final podría alargarse al 23 de agosto, complicará sus opciones de elegir equipo.

"Hay gente trabajando para llegar a algún otro equipo, pero quedándome para la Champions sé que por ahí piso la contratación de otro equipo, por las fechas (...) Quiero quedarme para conseguir los objetivos y si salimos campeones mucho mejor", aseguró Burgos, que se mostró seguro de que el Atlético llegará a la final, para lo que debería ganar al Red Bull Leipzig alemán en cuartos y al ganador del Atalanta-Paris Saint-Germain en semifinales.

El técnico rojiblanco y exguardameta (Ferro Carril Oeste, River Plate, Mallorca y Atlético) explicó que decidió dar el paso de salir del club madrileño para ser técnico principal -función en la que solo ha tenido experiencia con el Carabanchel de la Regional Preferente madrileña- porque entendió que era "el momento de iniciar el camino solo" después de una década de experiencia y que el 'Cholo' Simeone no puso objeciones a su salida.

Preguntado por su momento favorito de los diez años que lleva trabajando con Simeone, eligió la Liga 2013-14, ganada en la última jornada con un empate 1-1 en el Camp Nou.

"El abrazo que me di con el 'Cholo' fue maravilloso y le dije y se lo digo todos los días el que nos daremos cuando ganemos la Champions, esa va a ser la despedida, si no la ganamos no le doy el abrazo", sentenció el 'Mono' Burgos. mam/ea