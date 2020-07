Calvo alaba la labor del rey mientras el PP acusa al Gobierno de atacarle

Madrid, 16 jul (EFE).- El homenaje a las víctimas del coronavirus ha situado a Felipe VI como referente institucional del acto, tras el cual ha recibido elogios de la vicepresidenta Carmen Calvo por su "impecable" labor, y una cerrada defensa del líder del PP, Pablo Casado, ante los "ataques" de ministros de Unidas Podemos.

Como telón de fondo, la posible revisión del estatus de su padre, Juan Carlos I, debido a las investigaciones de fiscales del Tribunal Supremo y de Suiza sobre el dinero que presuntamente tenía el rey emérito en este país, algo que compete a Zarzuela y que según Calvo "tomará una decisión" al respecto.

Nada más terminar el homenaje de Estado, celebrado en el Patio de la Armería del Palacio Real, el presidente del PP ha expresado a los periodistas, a iniciativa propia, el apoyo de su partido al rey ante los "ataques" de los que está siendo objeto por parte de "algunos ministros".

Casado ha explicado que quería enviar un mensaje de "respaldo" a la Casa Real y ha puntualizado que "en concreto" se refería a Felipe VI.

"Creo que es una institución esencial, que es el símbolo de la continuidad histórica de España y por eso desde el PP defendemos a la Jefatura del Estado y a su majestad el rey frente a los ataques de algunos ministros del propio Gobierno", ha proclamado.

Entre tanto, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha contestado a preguntas de los informadores referidas a la situación del rey emérito tras las investigaciones sobre sus supuestos movimientos opacos de dinero y a la posibilidad de que la Casa Real actúe al respecto, tal y como ha dado a entender el Ejecutivo.

Ha dicho Calvo que la Casa del Rey "tomará sus decisiones" y ha insistido en que el Ejecutivo distingue "muy claramente" al rey emérito de la "impecable" labor que desempeña su hijo como actual jefe del Estado.

La vicepresidenta ha puesto como ejemplo su intervención en el acto del Palacio Real "en nombre de todos, y como jefe del Estado, para despedir y para agradecer", y ha remarcado que al Gobierno solo le cabe reafirmar "el trabajo que hace día a día" siempre "en el lugar que la Constitución le sitúa".

Por lo que respecta a su padre, ha apuntado que la Casa Real "tiene que tomar también sus decisiones", ha recordado que "una parte importante de la ciudadanía" está preocupada y ha señalado que en Zarzuela estos asuntos son objeto "de debate, como es lógico" pero "afectan a un tiempo que no es el tiempo del rey Felipe".

Ha sido la única en pronunciarse por el Gobierno, pero desde las filas del PP, además de Casado, han hablado otros líderes territoriales del partido que también han asistido al acto.

Como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien ha alertado de que la prioridad debe ser la lucha contra el coronavirus y "no desviar el asunto" con el anterior jefe del Estado.

"Cuestionar ahora nuestra Constitución, la monarquía parlamentaria, la jefatura del Estado o el modelo democrático de nuestro país, yo no voy a participar en esto, porque no me parece razonable, ni prioritario, ni procedente", ha avisado.

Más explícita ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha manifestado que "España debe mucho al rey Juan Carlos", por lo que ha tachado de "insensato" abrir un debate sore la monarquía en estos momentos.

"La monarquía ha procurado 40 años de igualdad", ha señalado igualmente Díaz Ayuso, quien ha remarcado que el rey, la Constitución y el espíritu de la Transición "son de todos",

Tras considerar a Felipe VI un "grandísimo representante" ha insistido en que a España "la monarquía le ha estado bien" y ha subrayado que lo que funciona "hay que dejarlo y lo que no, reformarlo, pero la monarquía hoy no es un problema".