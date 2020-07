El Palacio de Cristal se abre a las flores, los pájaros y el amor de Halilaj

Madrid 16 jul (EFE).- El Palacio de Cristal de Madrid abre sus puertas y sus ventanas a la naturaleza y los animales del Retiro con un jardín de flores, árboles y seres tenebrosos plantados en su interior por Petrit Halilaj, el artista que celebra el amor y reflexiona sobre la identidad en su primera exposición en España.

Halilaj, kosovar y homosexual, utiliza su historia como materia prima para sus obras. El proyecto que ha creado para el Museo Reina Sofía entraña una curiosa historia personal.

Hace casi una década, en 2012, el artista visitó el lugar con su pareja -el artista español Álvaro Urbano- y entonces fantasearon con la idea de crear una exposición en ese sitio tan mágico, o incluso celebrar una ceremonia de unión en él.

Cuando hace un año recibió la invitación para la exposición, no podía creerlo. “Pensaba que era una cámara oculta de Álvaro”, explicaba hoy el artista en la presentación de la muestra, que se abre mañana al público hasta febrero de 2021.

El espacio ha renacido tras casi cuatro meses cerrado por la pandemia con un bosque de ramas y grandes flores que cuelgan del techo, creadas con tela de lienzo y vivos colores. Las ha fabricado junto a Urbano.

Cada una de ellas ha estado presente en su historia de amor: las forsythias amarillas son las primeras que Álvaro le regaló cuando se acababan de conocer, las flores de cerezo son del árbol que plantaron en su jardín en Berlín y la flor de palmera que cuelga en racimo es la que su pareja le regaló a su madre cuando ella todavía no aceptaba su relación.

“Esta exposición forma parte de mi historia personal, pero también son un gesto hacia esta ciudad”, dice Halilaj, que espera que la muestra se convierta en un lugar de peregrinaje para sus ciudadanos pero también para los pájaros del Retiro, a los que han abierto las ventanas y que disponen de varios comederos con alpiste.

Ante tanta luz y naturaleza, también hay lugar para un componente más oscuro. Una figura humana, con cabeza de pájaro y vestido blanco coge con fuerza un leño de madera mirando por la ventana.

El palo es el mismo que su abuelo abrazó con fuerza el día que le contaron que su mujer había dado a luz un varón, su padre. No estaba bien visto expresar emoción, así que lo sustituyó por ese gesto y guardó el palo durante años.

“Hoy en día es impensable que un hombre no pueda mostrar alegría por el nacimiento de su hijo, pero entonces era así -señala-. En el momento en que mi abuelo me contó esta historia yo tampoco podía contarle que era homosexual. Siempre hay algo, como generación, que no podemos expresar”.

Además de su propia historia, en la muestra se cruza también la situación geopolítica y su biografía.

La relación de Halilaj con España es compleja y de dos direcciones, como él mismo explica: “España no reconoce mi país, Kosovo, ni siquiera pude usar mi pasaporte cuando llegué. Pero al mismo tiempo, estoy enamorado de Álvaro, que también es artista y es español”.

Amor, naturaleza, afectos y la idea de nación e identidad confluyen en esta exposición, que lleva un título no menos complejo: “A un cuervo y los huracanes que, desde lugares desconocidos, traen de vuelta olores de humanos enamorados”.

El montaje de la exposición se vio interrumpido por el confinamiento en marzo y Halilaj se muestra convencido de que su discurso también ha cobrado un nuevo matiz.

“Ahora mismo todos nos hacemos preguntas: Qué es la familia, la intimidad, la soledad..., todas ellas han sido parte de mi vida y de otras minorías -explica-. Ahora no me hace falta explicar a la gente qué significa la soledad que he sufrido”.

El director del museo, Manuel Borja-Villel, se muestra muy orgulloso que esta sea la primera exposición con la que el centro retoma su programación tras el confinamiento, porque Halilaj ha creado "un espacio que es a la vez íntimo y colectivo”.

La idea neoliberal "del ser humano sin empatía", que solo mira por sí mismo, “ha dejado de tener sentido tras la pandemia”, explica, y ahora es el momento de hablar sobre cuidados, amor y afectos compartidos.

Celia Sierra