Gutiérrez Caba: "A este ministro de Cultura le viene largo y grande el cargo"

Tudela (Navarra), 16 jul (EFE).- Emilio Gutiérrez Caba, actor y presidente de AISGE, ha criticado la gestión del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ante la crisis del coronavirus: "A este ministro de Cultura le viene largo y grande el cargo. Está desbordado por los acontecimientos y de cultura sabe relativamente."

La segunda jornada del Festival "Lo que viene", celebrado este año en Tudela (Navarra), ha permitido conocer la situación de los festivales españoles en plena pandemia global a través de la visión de los directores de los mayores eventos cinematográficos de este país como son San Sebastián, Málaga, Sevilla o el D'A.

Este segundo día en Tudela ha servido de escenario para que actores como Diana Palazón, Petra Martínez y Emilio Gutiérrez Caba, también presidente de AISGE -Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual-, ofrecieran su punto de vista en relación a las condiciones de los intérpretes y artistas tras (y durante) la COVID-19, poniendo foco en la gestión del Gobierno y, especialmente, en la de José Manuel Rodríguez Uribes.

Gutiérrez Caba le ha dedicado unas palabras al ministro, reconociendo que no empatiza con Uribes a nivel "personal": "Desde que está este ministro yo francamente no estoy contento con el Ministerio de Cultura, pero eso es un tema personal, no hablo como presidente de AISGE".

Ha añadido: "Desde que está este hombre, el Ministerio de Cultura ha tomado un rumbo totalmente perdido. Está en manos de no se sabe quién. Eso no es bueno para la situación no solo de los técnicos y los actores, sino para la situación del cine, el teatro y la televisión en general. O se tiene una política clara sobre esto o no se tiene y el Ministerio de Cultura, en este momento, no la tiene".

"La oposición no ayuda, pero la oposición mayor está dentro del propio ministerio y no es seguramente una oposición política", ha apuntado.

"El ministro está desbordado por los acontecimientos y de cultura sabe relativamente. Tiene unos asesores, cuyos nombres no conozco, que no le están aconsejando bien en algunas materias. En cuanto a la defensa de la cultura en general, poco".

"A este ministro de Cultura le viene largo y grande el cargo. Tiene buena voluntad pero le viene grande", ha señalado Gutiérrez Caba, quien ha añadido que "la realidad es catastrófica. Teatralmente estamos parados. Los espectáculos en vivo se han terminado, a excepción de los centros dramáticos nacionales, los teatros de la zarzuela en Madrid y los teatros municipales".

"La actitud del Estado es un tanto obscena. Si deja que sus teatros funcionen porque tienen presupuesto y se pueden permitir tener 30 espectadores, los demás teatros, que no son públicos, no se pueden permitir ese lujo. O bien nos ayudamos todos entre todos o esto no es lo que se había dicho", ha comentado el actor, quien ha recordado la labor de ayuda promovida por AISGE en esta pandemia.

"Lo que nos preocupó desde el principio de la pandemia fue ayudar a las personas con problemas económicos. Ha habido una enorme avalancha de peticiones. Se ha pasado de unas 300 peticiones anuales a casi 1.150 peticiones en dos meses y desde la fundación de AISGE he tratado de ayudar al máximo número de personas dándoles cerca de 400 euros para que pudieran ir saliendo adelante".