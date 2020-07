Gerster: En esta cinta he conectado con la tragedia de una vida insatisfecha

Madrid, 17 jul (EFE).- "La tragedia de una vida insatisfecha", así sintetiza el director alemán Jan-Ole Gerster la historia de "La profesora de piano", que llega este viernes a los cines españoles. "Tuve la urgencia de contar esta historia. Es una biografía completa contada en un día y el guión es brillante en términos de perspectiva de vida", dice a Efe.

"La profesora de piano" narra la historia de Lara (Corinna Harfouch), una mujer llena de contradicciones, deseos, inquietudes, ambición y, sobre todo, insatisfacción ante una vida en la que pesa sobremanera el miedo al fracaso, el cual repercute en la relación con su hijo (Tom Schilling).

Es, precisamente, esa amalgama de sentimientos encontrados y diferentes aspectos de una misma vida contados en un excepcional guion de Blaz Kutin lo que atrajo al director alemán Jan-Ole Gerster, cuya ópera prima "Oh Boy" causó gran sensación entre la crítica cinematográfica allá por 2012.

El cineasta germano habla en una entrevista con Efe de la fuerte conexión que tuvo con el personaje protagonista, Lara, en cuanto tuvo el guion de Kutin en sus manos, el cual ha transformado en un largometraje que veremos en los cines españoles a partir de este viernes 17 de julio.

"Cuando leí el guion lo hice de la manera más neutral posible, no estaba ni pensando en que era un guion ni que podría ser mi próxima película. No tenía realmente expectativas de nada, sólo se trataba de leer el guion de un amigo, pero me atrapó", comienza relatando Gerster.

"Me movió, me divirtió, me perturbó y me llevó a un punto que no era capaz de saber qué era lo que me había hecho reaccionar de esta manera", continúa el director, a quien la curiosidad en una historia con tintes muy realistas y humanistas le provocó una "urgencia" por poner en imágenes aquellas palabras del guion de Kutin.

"Con Lara me he identificado y en esta cinta he conectado, a muchos niveles, con la tragedia de una vida insatisfecha, con su gran pasión, sus miedos, sus decepciones. Tuve la urgencia de contar esta historia", apunta el cineasta, quien destaca la brillantez de un guion capaz de relatar "una biografía completa en un día".

"El guion es brillante en términos de perspectiva de vida", explica Gerster, quien tuvo claro que Lara, una prometedora (ya retirada) pianista que ahora pone la presión de alcanzar la perfección sobre las teclas en su hijo, debía ser interpretada por Corinna Harfouch.

"Tener a alguien como Corinna fue el mayor regalo que me pudieran dar. Verla trabajar a ella me hizo mejor director", reconoce Gerster, quien admite que la clave de lograr que el público se sienta identificado con aquello que se ve en pantalla viene de la valentía de uno mismo de exponer su propia verdad humana.

"Cuanto más te acercas de manera personal a tu propio núcleo, más gente se ve reflejada. Esto es lo que me fascina del arte y de contar historias", señala. "Con la película no trato de enseñar nada a nadie. Me gusta que la gente pueda reflexionar sobre determinados temas y creo que la película ofrece muchos temas sobre los que hacerlo".

Esa invitación a la reflexión, especialmente en la relación padres-hijos y el pavor que ambos sienten a enfrentarse al fracaso vital y al reconocimiento ante la otra parte, es, según el director, la clave del largometraje y algo de lo que él mismo ha aprendido para apreciar su experiencia de vida.

"Tienes que ser valiente para vivir realmente tu sueño. Yo soy director y hago lo que siempre había deseado hacer, aunque en algún punto de mi vida yo me sentía como Lara, casi tirando la toalla. Estaba aterrorizado por la idea de fracasar y decantarme por el cine fue lo más importante de mi vida", expresa el director.

La expresión visual de ese "encierro" -a través de recursos técnicos- en el que vive sumida la protagonista, encadenada a una vida en la que los errores no se toman como aprendizaje sino como motivo de humillación, juega un papel fundamental a la hora de hacer al espectador partícipe de la realidad de Lara.

"Aprendí a guiarme por mi primera intuición y esta era que la película tuviera una lenta, hermética y estática cámara que expresara el encierro interior del personaje, algo de lo que ella no puede escapar", indica el cineasta.

"Hablé con el director de fotografía y estaba de acuerdo con el tema de no mover la cámara", explica Gerster, algo que llevó a que la propia Harfouch sintiera en sus carnes, a la hora de interpretar, la misma sensación de "encierro" que vive la protagonista.

"Ella viene del teatro y le gusta el tema de improvisar, ser libre, reaccionar por impulsos. Lo peor que puedes hacer con actrices como Corinna es no dejarles que se muevan. De algún modo ella podía utilizar ese encierro que vivía en el rodaje para conectarlo con el encierro que vive el personaje", concluye el director.

Patricia Muñoz Sánchez