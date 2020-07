El Govern ve "muy probable" que el Sant Jordi del 23 de julio no se celebre

Barcelona, 17 jul (EFE).- La portavoz del Govern catalán, Meritxell Budó, ha asegurado este viernes que "con mucha probabilidad no se podrá celebrar" la festividad de Sant Jordi excepcionalmente convocada para el 23 de julio, tras haberse suspendido la del 23 de abril debido al confinamiento por la pandemia de coronavirus.

Así lo ha planteado Budó en una comparecencia junto al conseller de Interior, Miquel Buch, y la consellera de Salud, Alba Vergés, en la que han anunciado la decisión de extender a Barcelona y su área metropolitana, a la comarca leridana de la Noguera y a toda la comarca del Segrià las restricciones que ya afectan a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para frenar los contagios de coronavirus.

En las últimas horas, editoriales agrupadas en la asociación Llegir en català ya habían anunciado que no participarán en el Sant Jordi del 23 de julio en el Passeig de Gràcia de Barcelona por "responsabilidad" ante la crisis sanitaria y habían pedido que, para evitar aglomeraciones, se suspendan los actos previstos en esa zona y se celebre la jornada solo en las librerías.

Preguntada por si el Sant Jordi convocado para el 23 de julio se mantiene o se suspende, Budó ha señalado: "Estamos acabando de analizar el tema, estamos pendientes de hablar con el sector".

No obstante, ha indicado que, "ante estas medidas de excepcionalidad" que han "tenido que tomar" para frenar los contagios en el área metropolitana de Barcelona y otras comarcas, entre ellas la "petición de que no haya encuentros de más de 10 personas", este Sant Jordi "con mucha probabilidad no se podrá celebrar".