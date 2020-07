El bailarín Sergio Bernal "abraza sus miedos" y se independiza

Madrid, 17 jul (EFE).- Sergio Bernal, siete años primer bailarín del Ballet Nacional de España y premio "Positano" de danza, ha decidido "abrazar sus miedos" e independizarse, una nueva vida que comenzará despidiéndose en El Escorial del "sergio clásico": "quiero dedicarme al flamenco", anuncia en una entrevista con EFE.

Bernal (1990), que fue nombrado el año pasado Embajador de las Artes del Reino Unido por la Parliamentary Society of Arts, Fashion and Sports, tiene el premio Positano "Leonides Massine", es uno de los "30 under 30" de la revista Forbes, ha sido candidato a Mejor Actuación Masculina de Ballet Clásico de los UK National Dance Awards, por "El Cisne", y la figura del BNE.

"He estado encantado en la que ha sido mi casa tanto tiempo, el Ballet Nacional. Da una tranquilidad muy grande estar en un sitio así pero yo quería ir más allá. Soy una persona muy insegura e intento ponerme en situaciones de crecer, arriesgarme y ser yo el que controle", revela.

Tiene, insiste, "el virus de la inseguridad" y ha querido enfrentarlo y fortalecerse, ver cómo dirigía, qué podía sacar y encaminar una línea de trabajo con el resultado de la Sergio Bernal Dance Company, que dirige con su "compañero de viaje" Ricardo Cue.

En San Lorenzo de El Escorial, el próximo 3 de agosto, cerrará una etapa de su vida en la que se ha dedicado al repertorio y marcará la presentación del "nuevo sergio".

El programa de El Escorial es similar al que mañana presentará en el festival de Ravenna (Italia), en el que, "por supuesto", incluirá dos de las piezas que le han dado su prestigio, su "solera", el "Zapateado" de Sarasate y "El Cisne", de Ricardo Cue.

"Lo de El Escorial es lo que he hecho en mi carrera y lo que me ha convertido en quien soy. Luego -a partir del 1 de octubre- llegará lo nuevo en Teatros del Canal. Allí será la vuelta de tuerca, el salto a lo que quiero hacer".

Si lo de El Escorial será como la "antología" de los ballet que ha estado bailando y que "difícilmente" volverá a hacer -la "Farruca del Molinero" o "El sombrero de tres picos"- en el Canal se enfrentará "a una nueva forma de entender el baile".

Allí se encontrará "al Sergio que abraza a sus miedos y que ha querido arriesgar y ahondar en un estilo un poco más actual", respetando su canon clásico, el español y el flamenco.

La carta de presentación del "nuevo Sergio" serán coreografías originales: "Quiero darme una oportunidad para ir más para allá. Será como una reunión de sentimientos, de cosas que siempre he admirado. Voy a hacer un paso a dos con Aida Gómez donde vamos a tocar mucho lo emocional.

"Quiero subir a bailar flamenco desde mi punto de vista. Siempre me han considerado más clásico y virtuoso y te encasillan y quería llenar mi alma con el flamenco".

"Para bailar lo más importante es el alma. el espíritu, el corazón. La técnica es el trabajo. Lo más importante y lo que nos define es que sabemos coger el corazón en la mano y darle sentido con nuestros pasos. Quiero intentarlo a través del flamenco. Es presencia y personalidad. No es un espectáculo, es el nuevo Sergio", resume.

Cree que es "probable" que trabaje más fuera de España "porque aquí la danza no tiene tanto espacio como en otros países" y el covid "lo ha dejado súper claro: no es algo con lo que España cuente".

"Quiero ayudar a la danza en todo lo que pueda en España. En Italia hay 50 festivales de verano y en España no. Es el momento para lanzarnos, para meternos, y trabajarlo desde otro punto. Es una industria y hay que confiar en ello, imponerla. Mueve el alma, el espíritu, la emoción y la gente sale de casa para vivir experiencias que les marquen", ha añadido.

Concha Barrigós.