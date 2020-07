Almeida y Ayuso reconocen el comportamiento ejemplar de los madridistas

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (c), la plantilla y el cuerpo técnico celebra el título de liga en su ciudad deportiva en un acto al que asistieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c izda), el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida (junto a Florentino Pérez), y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (c dcha). EFE/Real Madrid