Un Apóstol para salir y disfrutar "con cabeza"...y mascarilla

Santiago de Compostela, 17 jul (EFE).- No se puede abrazar al Apóstol ni darse golpes contra el Santo dos Croques, pero en Santiago desde este viernes las fiestas del patrón, la gran fiesta de Galicia, ofrecen una oportunidad hasta fin de mes para salir, reír y disfrutar aunque, eso sí, "con cabeza"...y mascarilla.

Hasta la catedral de Santiago luce su particular máscara en esta ocasión, una lona blanca que oculta las obras de restauración de la escalinata y su enrejado, a la espera de mostrarse en todo su esplendor.

Un escenario adecuado para disfrutar merecidamente de "una tregua sin bajar la guardia", como ha animado el periodista Luis Pardo, al inaugurar estas fiestas tan "atípicas". Tanto que un bombero rockero, Jaime Tizón, ha sido el encargado de dar el toque musical como hizo subido en el vehículo autobrazo durante la pandemia.

Enfrente de la catedral, en los balcones del Pazo de Raxoi, sede del Gobierno local en la emblemática Praza do Obradoiro, se congregaron representantes de sus compañeros bomberos, Protección Civil, los cuerpos policiales, Cruz Roja, personal sanitario, servicios sociales, de limpieza, de parques y jardines, y de agua.

Pero también personal de supermercados y de distribución, agricultura e ganadería, educación y medios de comunicación.

Todos ellos, han iniciado esta noche al Apóstolo 2020 con un pregón colectivo al que ha puesto voz Luis Pardo, así como una trabajadora del 061, Eli Dosil, y uno de los afectados por la covid-19, Xosé Antonio Perozo, frente a un público limitado y sentado ordenadamente en sillas distanciadas.

Pardo se ha dirigido a esa Compostela "que le plantó cara a la pandemia en sus días más complicados" antes de concluir que la principal lección que como sociedad hay que sacar de esta situación es que "lo público se tiene que defender siempre, los servicios sociales, la educación y también los medios públicos".

Por eso, ha dedicado el inicio de las fiestas a todos estos colectivos, porque si aún hay cosas que celebrar y motivos de celebración fue "gracias a su trabajo", ha afirmado, tras lo que ha tenido un emocionado recuerdo para los que "ya no están" a los que siempre se echará de menos.

Y ha animado a disfrutar "con cabeza, porque toda esta gente no se jugó la vida y la salud para que ahora parezca que no aprendimos nada".

Sin abrazar, sin besar, sin abarrotar las plazas, sino con precauciones y las mascarillas, ha instado a "resistir" y también a "celebrar" porque todo el mundo merece "una tregua sin bajar la guardia", incluidos los "superhéroes" que confinados en sus casas ayudaron a parar el virus.

A todos ellos les ha invitado a disfrutar de esta fiesta "no como si fuese la última, sino como lo que es, la primera de las muchísimas que quedan por delante".

Por delante quedan días de conciertos con entrada limitada y bajo reserva, pero gratuita, en las principales plazas de la ciudad, y la gran noche de los fuegos, el 24 de julio, cuando también se cumplirá el aniversario del accidente del tren Alvia en Angrois, una herida aún sin cerrar.

Los Fogos do Apóstolo se adaptarán a la situación de pandemia y para evitar aglomeraciones no serán en la Praza do Obradoiro, sino que se lanzarán desde ocho puntos de la ciudad de manera que la gente podrá disfrutarlos incluso desde sus domicilios, pero ahora sin confinar y preparados para la fiesta "con precaución".