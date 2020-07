Mafalda, 50 años en España gracias a Esther Tusquets

El humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón, "Quino" en la inauguración en Oviedo de la segunda escultura oficial de Mafalda, tras la instalada en el barrio de San Telmo de Buenos Aires. EFE/ José Luis Cereijido/Archivo SPAIN PRINCE OF ASTURIAS AWARDS:Argentinian cartoonist Joaquin Salvador Lavado Tejon, aka 'Quino' (R), touches a sculupture of his most popular character 'Mafalda' during the presentation of the sculpture at San Francisco park in Oviedo, northern Spain, 23 October 2014. Quino, winner of 2014 Prince of Asturias Award for Communication and Humanities, is in the Spanish city to attend the awarding ceremony on next 24 October. EFE/JOSE LUIS CEREIJIDO