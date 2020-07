Illa: en Barcelona hay transmisión comunitaria pero no es una segunda ola

Barcelona, 18 jul (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que en Barcelona y su área metropolitana existe ya transmisión comunitaria, si bien la situación no se puede calificar de nueva ola de COVID-19.

"En Barcelona hay transmisión comunitaria, es así, tenemos que decirlo", ha señalado el titular de Sanidad en una entrevista en Catalunya Ràdio.

El ministro ha evitado pronunciarse sobre el número de rastreadores en Cataluña y si son insuficientes, pero ha afirmado que la transmisión comunitaria implica precisamente la dificultad de trazar contactos y relacionarlos con focos pequeños concretos y obliga a tomar medidas de distanciamiento social.

Illa, que ha asegurado que la coordinación y diálogo con el Govern es "fluido", ha pedido a la ciudadanía de la capital catalana que siga la recomendación del ejecutivo autonómico de no salir de casa salvo para lo imprescindible.

El ministro ha señalado que no está sobre la mesa en este momento decretar el "estado de alarma" y ha dicho que espera que si se cumplen las medidas restrictivas en los lugares donde hay rebrotes, la situación se pueda controlar.

Illa ha alabado el seguimiento de la ciudadanía desde que se decretó en marzo el estado de alarma y ha defendido que, aunque haya algunas persona "incívicas", el grueso sigue las medidas y eso es algo que le ha "impactado positivamente".

Preguntado sobre si hay que pedir a los turistas en Barcelona que se queden en sus hoteles, Illa ha dicho que "las medidas recomendadas son para todos, no puede haber excepciones".

El ministro ha defendido que el Govern recomiende una parte de las medidas -como no salir- pero obligue a otras, como el cierre de algunos locales o las restricciones de aforo.

Sobre si no es incoherente que bares y restaurantes sigan abiertos al 50 % pero se pida a la gente no salir de casa, Illa ha dicho que si se toman medidas de seguridad no hay problema en ir a esos establecimientos y siguiendo las recomendaciones.

El ministro ha explicado que habla "todos los días, y a veces más de una vez" con la consellera de Salud, Alba Vergés, y que la coordinación con ella y el resto de las comunidades autónomas es "fluida" y "lo seguirá siendo".

"Hay coordinación y la seguirá habiendo. Siempre he puesto de relieve el papel importante que están jugando las comunidades autónomas y más en este escenario tras el estado de alarma en el que les corresponde a ellas tomar decisiones de salud pública", ha afirmado.