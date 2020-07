Orlando Ortega y Ana Peleteiro, mejores atletas españoles de 2019

Madrid, 18 jul (EFE).- El vallista Orlando Ortega, bronce mundialista en Doha, y la triplista Ana Peleteiro, sexta en los Mundiales y nueva plusmarquista nacional absoluta, han sido proclamados mejores atletas españoles del año 2019 en una gala virtual organizada por la Federación Española.

Además de su medalla de bronce, obtenida después de dos reclamaciones de la delegación española por la obstrucción que había sufrido en la final mundialista desde la calle que ocupaba el jamaicano Omar McLeod, Ortega también ganó -por segunda vez- la Diamond League en 110 m vallas.

"Gracias por este primer reconocimiento. Estoy muy orgulloso y doy las gracias a mi familia, a mi entrenador, a mis amigos y a la Federación Española. 2019 fue un año bonito en cuanto a resultados y espero seguir obteniendo éxitos en los años venideros", comentó Ortega.

Los otros finalistas eran el lanzador de martillo Javier Cienfuegos (finalista en el Mundial y 4 récords de España) y Fernando Carro (récord nacional de 3.000 m obstáculos en Mónaco)

Peleteiro volvió a ser finalista en un Mundial (sexta en Doha), pero además se convirtió en plusmarquista nacional absoluta de triple salto con una marca de 14.73 que le dio la medalla de oro en los Europeos en pista cubierta de Glasgow.

"Me hace mucha ilusión. El año 2019 fue muy bonito y siempre lo recordaré, por las cosas buenas y por las no tan buenas. Este año 2020 no voy a competir, para coger el 2021 con toda la fuerza del mundo", dijo la atleta gallega.

Las otras finalistas eran la mediofondista catalana Esther Guerrero y la marchadora andaluza María Pérez.

-- Premios proclamados este sábado:

Premio Generación atletismo: Salma Celeste Paralluelo e Ignacio Sáez (400).

Mejores atletas sub-20: María Vicente (heptatlon) y Yasiel Sotero (disco)

Mejores atletas sub-23: Celia Antón y Adrián Ben (mediofondistas)

Mejores atletas absolutos: Orlando Ortega (110 m vallas) y Ana Peleteiro (triple salto).

En la primera parte de la gala virtual, celebrada este viernes, se entregaron los siguientes:

Mejor organizador en pista cubierta: Villa de Madrid

Mejor organizador al aire libre: Meeting de Madrid

Mejor organizador de 100 km en ruta: Santander

Mejor organizador de Maratón: Valencia

Mejor organizador de Medio Maratón: Valencia

Mejor organizador de 10 km en Ruta: San Silvestre Vallecana

Mejor organizador de Milla en Ruta: Berango

Mejor organizador de Campo a través: Atapuerca

Mejor organizador de Marcha: GP de los Cantones

Mejor organizador de Trail Running: Penyagolosa

Mejor Federación: Catalana

Mejor Club (hombres y mujeres): Playas de Castellón

Premio "Mujer y Atletismo": Niurka Montalvo (campeona mundial de longitud en Sevilla'99)

Mejores Atletas Master: Rosa Escribano y José Vicente Rioseco

Mejor Juez y Mejor Juez Novel: Orlando Millán y Adelaida Perea

Premio "José Luis Torres" Mejor Entrenador y Mejor Entrenador "Generación Atletismo": Antonio Fuentes (de Javier Cienfuegos) y Fernando Martínez (de María Vicente)

Récords de España batidos en 2019: Oscar Husillos (400 pc), Fernando Carro (3.000 obst.), Ana Peleteiro (triple), Javier Cienfuegos (martillo), Manuel Quijera (jabalina), María Vicente (pentatlón y heptatlón), Raquel González y Julia Takacs (50 km marcha).