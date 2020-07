Cellnex dispuesta a más compras que podría financiar vía ampliación de capital

Barcelona, 21 jul (EFE).- El consejero delegado de la empresa de infraestructuras de telecomuniciones Cellnex, Tobías Martínez, ha afirmado este martes que están abiertos a nuevas adquisiciones en Europa, preferentemente para "consolidarse" en los ocho países europeos donde está presente.

En la rueda de prensa posterior a la junta de accionistas, Martínez ha añadido que no se descarta llevar a cabo otra ampliación de capital para abordar el crecimiento, que la compañía quiere centrar en Europa Occidental.

Durante el encuentro, el presidente de Cellnex, Franco Bernabè, ha destacado el "fuerte compromiso" de la familia Benetton con Cellnex -a través de Edizione-, a pesar de los problemas de ese inversor en Autostrade per l'Italia, la filial de autopistas del grupo italiano Atlantia.

"Crecimiento, crecimiento y crecimiento", ha resaltado Martínez para resumir las prioridades del operador de torres de telecomunicaciones, que está presente en España, Italia, Francia, Reino Unido, Suiza, Portugal, Irlanda y en los Países Bajos.

Tras un 2019 marcado por una intensa política de adquisiciones, Martínez ha asegurado que reforzarse en esos ocho países y tener un peso destacado en ellos es la "prioridad número uno" de Cellnex, lo que no significa que no analicen "cualquier oportunidad para entrar en un país nuevo que sea atractivo".

Tras recordar que Cellnex afrontó el año pasado dos ampliaciones de capital para sustentar su crecimiento, ha asegurado que no descarta otra ampliación, pero no ha dado pistas sobre cuándo se podría llevar a cabo ni sobre el importe. "No lo descartamos. En el caso de que el consejo lo acuerde lo haremos público".

"Es una obligación el mantenimiento de los ratings, y cualquier ampliación de capital que hagamos tiene que estar siempre relacionada con el crecimiento, y se haría para mantener la calificación crediticia, la disciplina financiera y la estructura de balance", ha argumentado.

A pesar de que Cellnex casi dobló su valor en bolsa en 2019 y de que en 2020 continúa su tendencia alcista pese a la crisis del coronavirus, Martínez ha apuntado que Cellnex "no ha tocado techo" y sigue teniendo "un proyecto industrial enorme".

Sin embargo, preguntado por si estaría interesada en operaciones corporativas con Inwit, en Italia, o Telxius, en España, Martínez ha dejado claro que Cellnex no apuesta por participaciones minoritarias en compañías, sino por hacerse con el control de las firmas en las que invierte.

Según Martínez, Cellnex tiene una liquidez en torno a 4.000 millones, con la que se siente "cómoda", y ha recordado que tiene a su disposición diversas "palancas financieras" para tener acceso a liquidez.

En cuanto a la posibilidad de crecer en España, ha comentado que el mercado español "no está maduro" aún, y existen aún oportunidades en el país.

Respecto a la política de dividendo, que Cellnex se ha comprometido a incrementar a razón de un 10 % anual, ha comentado que la remuneración al accionista debe ser "moderada" cuando la compañía está volcada en las inversiones para creer.

La Junta ha ratificado como consejeros dominicales a Franco Bernabè, Mamoun Jamai y Christian Coco y ha reelegido como independiente a Marieta del Rivero.

El primer accionista de Cellnex es la familia Benetton, a través de Edizione, con un 16,45 %, y le siguen GIC, el fondo soberano de Singapur, con un 7,03, y ADIA, el fondo soberano de Abu Dabi, con un 6,97 %, mientras que Criteria mantiene un 5 %. EFECOM

