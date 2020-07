El PNV avisa a Sánchez de que no negociará si antes no cumple sus compromisos

Madrid, 22 jul (EFE).- El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su grupo no se sentará a negociar con el PSOE los presupuestos si el Ejecutivo no cumple antes con sus compromisos, en concreto con la convocatoria de la comisión mixta entre Euskadi y el Estado.

"No se moleste en llamar a nuestra puerta para buscar más acuerdos... Vamos a cumplir primero lo que ya tenemos comprometido", ha advertido Aitor Esteban en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, ante lo que Sánchez le ha pedido no tener duda de que se convocará.

"Cuando pactamos el PSOE y el PNV ganan los vascos y ganan los españoles", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo.

En la última sesión de control al Gobierno de este periodo de sesiones, celebrada un día después de alcanzarse el acuerdo en la Unión Europea que permite al Ejecutivo poner la mirada en los presupuestos, el portavoz del PNV ha avisado a Sánchez de que tiene que convocar ya la comisión mixta.

"Lo que no puede usted pensar es que va a tener usted presupuestos mientras a los demás nos deja in albis", le ha reprochado Esteban, cuya formación reclama la convocatoria de la comisión bilateral con el Estado no para pedir dinero, ha precisado, sino para poder endeudarse y hacer frente a la crisis.

Sánchez ha subrayado el diálogo de su Ejecutivo con el Gobierno vasco, con el que se reunió dos veces en febrero y el 25 de junio firmó "tres acuerdos muy importantes", y con respecto a la comisión mixta ha dicho que las comunidades forales han hecho sus cálculos y el Gobierno también los suyos para después negociar.

"Este Gobierno está haciendo todo lo posible para que su comunidad autónoma no se vea tensionada como consecuencia de la caída de ingresos", ha dicho Sánchez, que se ha reafirmado en que el Ejecutivo está negociando con Euskadi.