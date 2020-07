Uribes: El mundo cultural está haciendo las cosas bien en reinicio actividad

Mérida, 23 jul (EFE).- El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha afirmado este jueves que el inicio del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida representa "uno de los mascarones de proa" del reinicio de la actividad cultural en España, un sector que está dando ejemplo de "hacer las cosas bien".

"Supone el punto de arranque de la cultura" tras "unos meses muy duros", ha añadido el ministro en referencia al parón que provocó la pandemia.

En su visita a Mérida, donde esta pasada noche asistió a la inauguración del Festival de Teatro y este jueves ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, el ministro ha dicho que el certamen emeritense representa "volver la cierta normalidad" que se necesita.

A su juicio, el mundo de la cultura "está dando ejemplo de hacer las cosas bien", con seguridad y protocolos, "tal como se vio anoche en el festival, con todo el publico portando mascarillas".

"La cultura, en su sentido amplio, se está desplegando con seguridad, con todas las garantías, y la ciudadanía tiene que tener un plus de responsabilidad, como la está teniendo", ha dicho el ministro, quien ha agregado que muchos de los brotes que están surgiendo están relacionados con el ocio nocturno, los encuentros familiares y el movimiento de trabajadores en el campo.

"Pero no con la cultura, que no significa que no pueda pasar en algún momento", ha agregado. "La cultura -ha afirmado- es necesaria, tanto desde el punto de vita de nuestra formación y necesidad como bien básico, como social y económico, pues mueve más del 3 % del PIB nacional".

Preguntado por el cierre de teatros y cines en algunas comunidades autónomas ante el incremento de los rebrotes, el ministro ha asegurado "entender el sentimiento" que vive el mundo de la cultura en estas regiones, especialmente por ser un sector que "ha hecho bien los deberes" y ha ejecutado los protocolos.

En este sentido, ha recordado que el decreto de nueva normalidad, tras salir del estado de alarma, sitúa a las CCAA como las competentes a la hora de tomar decisiones en relación con la pandemia y, especialmente, con los brotes.