Trump cancela los actos políticos de la convención republicana en Florida

Washington, 23 jul (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este jueves la cancelación de la Convención Nacional Republicana prevista para el 25, 26 y 27 de agosto en Jacksonville (Florida), una de las zonas más castigadas del país por la pandemia del coronavirus.

"No es el momento adecuado para tener una gran convención", dijo durante una rueda de prensa Trump, que detalló que mantiene la reunión de delegados convocada para el 24 de agosto en Charlotte (Carolina del Norte) y en la que será oficialmente designado como el candidato republicano a las elecciones de noviembre.

El evento completo estaba inicialmente previsto en Charlotte, pero Trump forzó al Partido Republicano a trasladarlo a Florida después de que las autoridades locales en Carolina del Norte limitasen el aforo permitido debido a la pandemia.

En Jacksonville los republicanos pretendían reunir a 15.000 personas en un estadio al aire libre para el discurso de aceptación de Trump y otros actos políticos.

"Tengo que proteger a los estadounidenses (...) no hay nada más importante que proteger a nuestra gente", afirmó Trump, que desde esta semana ha dado un giro discursivo sobre el coronavirus, urgiendo a la ciudadanía a usar mascarillas y a evitar grandes concentraciones.

"Les he dicho a mi equipo que el momento para el evento no es el correcto, simplemente no está bien con lo que ha sucedido recientemente", dijo Trump, refiriéndose al aumento de contagios y muertes de los últimos días en Florida.

Pese a cancelar los actos políticos con público, el presidente ha dicho que mantendrá su discurso de aceptación, aunque no ha detallado el formato.

Los demócratas, por su parte, también anunciaron recientemente la cancelación de la mayor parte de su convención, que debía celebrarse la semana previa a la republicana en Milwaukee (Wisconsin) y que ahora será virtual.

Sin embargo, los demócratas también mantendrán algunos actos en formato reducido en Milwaukee, como por ejemplo el discurso de aceptación del exvicepresidente Joe Biden como rival de Trump en las elecciones.