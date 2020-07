Danna Paola y Sebastián Yatra: "No estamos para competir con otros artistas"

Miami, 23 jul (EFE).- Danna Paola y Sebastián Yatra están celebrando el éxito de su primera colaboración "No bailes sola". El video, que salió este jueves, se ha colocado en la lista de los 10 más vistos en YouTube y la canción ya ha hecho historia en Spotify.

"Estamos muy emocionados con lo que ha pasado con el tema y con los videos, el de las letras y este, que no tiene ni 24 horas al aire", dijeron los artistas en una videollamada con Efe, en la que bromearon y hasta revelaron algunos secretos.

La complicidad entre ellos era evidente. Yatra y Danna Paola se han convertido en dos fuerzas importantes dentro de la nueva generación de artistas del pop latino.

Les une más que un género o su edad -ambos tienen 25 años-, pues los dos se muestran muy disciplinados y tienen claro que la carrera artística "es muy difícil y muy dura emocionalmente".

Hablan de las presiones de una industria llena de cantantes y cantautores que desaparecen después de uno o un manojo de éxitos, de críticas y comentarios “muchas veces hirientes” en las redes sociales y hasta de la rivalidad “muchas veces inventada” con otros artistas.

“Son gajes del oficio”, indicó Danna Paola al hablar de la ola de rumores que desataron un par de mensajes que se intercambió con Yatra en las redes sociales, poco antes de que el artista colombiano terminara su relación con su colega Tini Stoessel.

“Somos dos artistas que estamos tan enfocados en nuestro proyecto, que lo único que queremos hacer es música, que queremos compartir y no a competir. En la música no debe haber eso. Con otros artistas, lo importante es tener la oportunidad de colaborar, como en este caso con Sebas. En eso es lo único que nos enfocamos y no nos clavamos con nada más”, señaló.

“Hay mucho respeto, mucha admiración y mucho apoyo por parte de nuestros fans, que es lo más importante”, continuó Danna Paola y concluyó el tema bromeando al decir que “hablar, siempre van a hablar. Yo tengo mala fama”, en una aparente referencia a los comentarios de algunos de los fans de Tini Stoessel.

Los seguidores de la argentina la han acusado de ser la razón de la ruptura con Yatra y de escoger la fecha del estreno de la colaboración para rivalizar con "Ella dice", el nuevo tema de la también cantante.

UN ENCUENTRO CASUAL

Sebastián Yatra y Danna Paola solo se han visto una vez en persona. “Fue hace dos años en una fiesta después de los Latin Grammy”, dijo el artista colombiano, quien fue contactado por el equipo de la estrella mexicana para colaborar en la canción.

Los artistas afirman que los encuentros electrónicos para planificar la grabación de “No bailes sola” y del video los han hecho “grandes amigos” y tienen muchas ganas de verse en persona para celebrar con “una tequila o una michelada” el cariño que ha recibido su trabajo.

También salió de Danna Paola el concepto del video, en el que dos chicos infelices en sus relaciones amorosas se conocen en un mundo virtual. “Ya teníamos la idea principal antes de que sucediera todo (la pandemia), por eso nos tocó adaptarlo ya que no podía Sebas venir a México o yo ir a Colombia”, explicó la artista.

“Yo estoy obsesionada con la idea del viaje en el tiempo y soy ´gamer´ (fanática de los videojuegos) y me emocionó la idea”, reveló.

PREMIOS JUVENTUD Y SECRETOS

Los dos artistas tienen planes claros para este segundo semestre de 2020. Yatra prepara un nuevo disco y ha asumido un gran reto: El 13 de agosto se estrenará como conductor, en la ceremonia de entrega de los Premios Juventud.

“Estoy nervioso, pero contento, porque ya me están comenzando a llamar los colegas a ofrecerme cosas para que les dé un premio”, dijo entre risas.

Le pidió trucos a Danna Paola, pero ella reveló que es "muy mala conduciendo", porque nunca puede ver el teleprompter.

No quisieron revelar si debutarán la canción en vivo en el escenario de los galardones de la cadena Univision, pero Danna Paola prometió que hará “todo lo posible” para estar con pancartas haciéndole porras a Yatra.

Alicia Civita