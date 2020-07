Mark Duplass tras dirigir y actuar en "Room 104": "Es difícil ser objetivo"

Los Ángeles (EE.UU.), 23 jul (EFE).- Mientras Mark Duplass espera volver a interpretar su personaje en la exitosa "The Morning Show" junto a Jennifer Aniston, el actor estrena esta semana el final de "Room 104" una serie de HBO en la que ha escrito guiones, dirigido, protagonizado e incluso actuado musicalmente.

"La verdad es que es difícil mantener la objetividad con tantas responsabilidades, llevé a familia de colaboradores al estudio para consultar porque sabía que no podría llevar todo de manera exitosa sin ayuda", afirmó Duplass en una entrevista telefónica con Efe.

Ese trabajo en la serie que él mismo creó junto a su hermano Jay contrasta con el papel que desempaña en "The Morning Show", la superproducción que Apple presentó como bandera en su desembarco al negocio televisivo y que ha sido una de las sorpresas de la temporada.

"Me gustan ambas cosas, formar parte del reparto de una serie como 'The Morning Show' y trabajar para que las cosas salgan como han ideado, pero también me gusta el honor de actuar para algo que escrito", indicó Duplass.

Por ello, en 2017 estrenó "Room 104", una serie en la que cada capítulo cuenta una historia diferente pero siempre en el mismo escenario: La habitación de un típico motel estadounidense en la que cada noche sus invitados viven una aventura.

Del horror, al thriller o a la comedia, la serie llegará al fin en su cuarta temporada con 12 historias en las que también se colará el formato "sit-com" típico de series como "Friends" o "Seinfeld".

"Hay tramas que nos gustaría explorar más, pero disfrutamos al poder seleccionar las mejores partes de una idea y llegar a la siguiente", analizó.

Tanto Duplass como su compañera Mel Eslyn, quien ha escrito parte de los nuevos episodios, se tomaron los nuevos episodios como "posibles películas que igual no se verían en 90 minutos".

Una mujer que lucha contra sus adicciones, un extraño concierto íntimo o una noche en la que dos amigas de excursión descubren secretos son las historias que componen esta el final de "Room 104".

PAUSADA LA GRABACIÓN DE "THE MORNING SHOW"

Al tiempo que estrena su serie para HBO, Duplass debería estar finalizando el rodaje de la segunda temporada de "The Morning Show", ficción que por su tratamiento de la actualidad y vínculo con el movimiento "#MeToo" destacó en la pasada edición de los Globos de Oro.

Pero la pandemia del coronavirus ha dejado en pausa la continuación de la serie estrella de Apple TV¡.

"Rodamos un par de episodios, paramos y se que los guionistas están trabajando para rescribir la temporada dos e incluir más actualidad del mundo", detalló.

Duplass, que no sabe cuándo volverá a interpretar su papel como productor de un exitoso programa de televisión matinal vinculó ese cambio de guion con el movimiento Black Lives Matter y la pandemia actual.

"Me encantaría saber cómo va ser", aseguró.